Fútbol Paraguayo

El fútbol paraguayo de luto: Fallece Mario Jacquet

Mario César Jacquet, ex jugador y entrenador paraguayo, falleció este sábado a los 79 años de edad.

Enero 10, 2026 05:04 p. m.
fdgdfggd.jpg

Mario Jacquet, ex entrenador paraguayo.

Foto: Archivo.

Mario César Jacquet Martínez, ex futbolista y entrenador paraguayo, pasó a mejor vida este sábado 10 de enero, a los 79 años de edad, según anunció la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en una publicación.

“Lamentamos la sensible partida de Mario César Jacquet, exjugador y entrenador de varios equipos de nuestro fútbol, incluyendo a la Albirroja Sub 20. Desde la matriz del fútbol paraguayo, expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Hasta siempre, profe”, publicó la APF.

Jacquet hizo su debut como futbolista profesional en 1966 jugando por Olimpia, a la edad de 19 años. Luego fue transferido al clásico rival paraguayo, Cerro Porteño. Tras sus buenas actuaciones, en 1971, emigró al futbol español, fichando por Burgos Club de Fútbol, luego pasó al Real Oviedo donde se convirtió en un referente de aquella época en el club. También paso por Real Valladolid y Elche Club de Fútbol.

Posterior a su retiro como jugador profesional, inició su carrera como entrenador dirigiendo a Nacional, después dirigió Cerro Porteño, club donde más se siente identificado. Después de dos años, dejó la banca azulgrana y pasó a dirigir a la Selección sub 20 de Paraguay, en el Sudamericano 1999, clasificándola al Mundial de la categoría celebrada en Nigeria, torneo donde llegó hasta octavos de final con la Albirroja tras caer ante Uruguay.

Tras concluir este último torneo, dirigió al Alianza Atlético de Perú, en donde, en una actuación poco recordada, no logró concluir el Torneo Clausura.

En 2001 logró el título nacional con Cerro Porteño tras derrotar en la final a Guaraní, en el estadio Defensores del Chaco. Al año siguiente, dirigió al Ciclón en la Copa Libertadores.

En sus últimos años como DT dirigió a varios equipos paraguayos, entre ellos: Deportivo Capiatá, Sol de América, Rubio Ñu, Nacional y Guaireña.

