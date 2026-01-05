Jueces paraguayos con insignia FIFA

Este lunes, la Comisión de Árbitros de la Federación Internacional de Fútbol Asociado divulgó la nómina de los jueces que portarán la insignia FIFA en los encuentros del plano local como internacional.

Árbitros:

Gabriela Arce

Carlos Paul Benítez

Derlis Benítez

Juan Gabriel Benítez

Helena Cantero

Mario Díaz de Vivar

Derlis López

José Méndez

David Ojeda

Zulma Quiñónez

Angelina Rodas

Blas Romero

Árbitros asistentes:

Julio Aranda

Eduardo Britos

Roberto Cañete

Eduardo Cardozo

José Cuevas

Claudia Delvalle

Nancy Fernández

Liz Fleitas

Lorena Miranda

Luis Onieva

Milciades Saldívar

Esteban Testta

José Villagra

Nadia Weiler

Árbitros asistentes de video:

Carlos Paul Benítez

Mario Díaz de Vivar

Derlis López

Zulma Quiñónez

Héctor Balbuena

Carlos Figueredo

Fernando López

Ulises Mereles

Árbitros Futsal FIFA:

Adriana Barrios

Édgar Barrios

María Cáceres

Feliciano Fariña

Fany Martínez

Astrid Mendoza

José Ocampo

Rafael Villalba

Árbitros Fútbol Playa:

Silvio Coronel

Jorge Martínez

José Recalde

Diego Santander