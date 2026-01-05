05 ene. 2026
Fútbol Paraguayo

Jueces paraguayos con insignia FIFA

La Comisión de Árbitros de la Federación Internacional de Fútbol Asociado dio a conocer la lista de los jueces que portarán la insignia FIFA en juegos nacionales e internacionales.

Enero 05, 2026 02:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Helena Cantero

Helena Cantero nuevamente tendrá insignia FIFA.

Foto: Gentileza - Helena Cantero

Este lunes, la Comisión de Árbitros de la Federación Internacional de Fútbol Asociado divulgó la nómina de los jueces que portarán la insignia FIFA en los encuentros del plano local como internacional.

Árbitros:

Gabriela Arce
Carlos Paul Benítez
Derlis Benítez
Juan Gabriel Benítez
Helena Cantero
Mario Díaz de Vivar
Derlis López
José Méndez
David Ojeda
Zulma Quiñónez
Angelina Rodas
Blas Romero

Árbitros asistentes:

Julio Aranda
Eduardo Britos
Roberto Cañete
Eduardo Cardozo
José Cuevas
Claudia Delvalle
Nancy Fernández
Liz Fleitas
Lorena Miranda
Luis Onieva
Milciades Saldívar
Esteban Testta
José Villagra
Nadia Weiler

Árbitros asistentes de video:

Carlos Paul Benítez
Mario Díaz de Vivar
Derlis López
Zulma Quiñónez
Héctor Balbuena
Carlos Figueredo
Fernando López
Ulises Mereles

Árbitros Futsal FIFA:

Adriana Barrios
Édgar Barrios
María Cáceres
Feliciano Fariña
Fany Martínez
Astrid Mendoza
José Ocampo
Rafael Villalba

Árbitros Fútbol Playa:

Silvio Coronel
Jorge Martínez
José Recalde
Diego Santander

