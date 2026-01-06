Santiago Salcedo y el dolor de no poder volver a Cerro Porteño

Santiago Salcedo (44 años) visitó los estudios de Monumental AM para conversar con Fútbol a lo Grande y habló da varios temas, entre ellos la vez que se ofreció a Cerro Porteño pero que no tuvo el visto bueno, algo que otros sí tuvieron.

Óscar Tacuara Cardozo manifestó su deseo de jugar en Cerro Porteño para cerrar su carrera y que si no se da esa posibilidad, colgaría los botines. Santiago Salcedo reveló que tuvo una situación similar que no tuvo un final feliz.

“Yo me ofrecí en su momento a Cerro Porteño y no se dio. Me dolió porque vi que otros si tuvieron la posibilidad de volver. Hay cosas que no se entienden”, tiró el goleador histórico del fútbol paraguayo. El caso más llamativo había sido el retorno de Julio Irrazabal a Cerro Porteño en 2017 a sus 37 años.

También hubo tiempo para hablar de Roque Santa Cruz, que a su misma edad, 44 años, seguirá jugando en Primera División, esta vez con la camiseta de Nacional. “Roque es un capo”, sintetizó en su respuesta.

El ingenio del goleador

Santiago Salcedo manifestó que tuvo ingenio para adecuarse a varios puestos para buscar protagonismo en busca de sus sueños en el fútbol. “A los 16 años me fui a probar en Cerro Porteño y lo hice de zaguero central porque ya no había lugar para delanteros ese día”, reveló.

Eso no fue el único caso para Sa Sá, ya que en la Selección Paraguaya Sub 20 tuvo que jugar de volante central bajo las órdenes de Cristóbal Maldonado. “En la Selección Paraguaya tuve que buscar mi lugar y jugué de volante central, a mí no me importaba, yo quería ser parte de la Selección”, indicó.

Para Sa Sá el VAR corta la intensidad

El goleador histórico del fútbol paraguayo también se refirió a las diferencias entre jugar en Primera División y la Intermedia. “En Intermedia el juego es más agresivo, aunque ahora se cortó la intensidad con la inclusión del VAR. Desde el arquero hasta el delantero se pasan pidiendo revisión y eso hace que el fútbol no fluya”, manifestó.

Futuro incierto

Por último Santiago Salcedo se refirió a su futuro tras su último paso por el 12 de Junio de la Intermedia. “No sé, todavía no recibí llamados. Ahora estoy siendo chófer, jardinero, me ocupo de la casa con los chicos. Me gustaría jugar en Primera, pero veremos”, cerró.