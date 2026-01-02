02 ene. 2026
Radamel Falcao, cerca del fútbol paraguayo

En las próximas horas podrías confirmarse el nuevo equipo de Radamel Falcao García.

Enero 02, 2026 01:19 p. m.
Radamel Falcao, experimentado delantero colombiano.

El delantero colombiano Radamel Falcao García está cerca de acordar con un equipo del fútbol paraguayo para la temporada 2026.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Darío Torales, empresario de jugadores, expuso: “Estamos en conversaciones con dos clubes importantes, uno que jugará la Sudamericana, a Cerro fue ofrecido, y Radamel quiere volver a la selección colombiana y por eso está muy interesado en jugar en Paraguay”.

Falcao no contempla el retiro inmediato y busca firmar un último contrato antes de cumplir 40 años. En 2025 concretó su regreso al fútbol colombiano con Millonarios, club en el que disputó el primer semestre del año.

Durante ese periodo, el delantero jugó 13 partidos oficiales entre todas las competencias, en los que anotó seis goles en poco más de 700 minutos en cancha. Su experiencia en clubes como River Plate, Atlético de Madrid, Porto y AS Mónaco sigue siendo un factor de peso en el mercado.

Otro equipo que lo quiere es el Emelec de Ecuador. Por ahora no hay nada concreto. Se viven días decisivos.

