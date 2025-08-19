Facundo Insfrán: “Olveira me dio mucha confianza”

Facundo Insfrán, el portero de Olimpia que debutó el último fin de semana en el 0-0 del clásico blanco y negro ante Libertad con 18 años, charló en exclusiva con Fútbol a lo Grande sobre las repercusiones que tuvo su presentación.

Facundo manifestó que se sentía preparado para ese gran momento. “Se me dio la oportunidad. Sabía que algún momento me iba a llegar, por eso siempre me preparé para eso”, reflexionó.

Sobre sus características, el joven guardameta detalló: “Me considero un arquero que habla mucho, me gusta ordenar y estar atento a mis compañeros. Yo priorizo la ubicación, estar bien parado en el arco te ayuda a sacar pelotas difíciles”.

Consultado sobre la tapada más importante que hizo en su estreno, Facundo no tuvo dudas. “Todas fueron importantes, pero me quedo con la que le saqué a Tacuara”, reveló.

Sus sensaciones también fueron claras. “Sinceramente me costó asimilar, pero en el partido me fui soltando. Todo se dio bien por suerte”, subrayó.

Insfrán también le dio mérito al puesto y el club donde se encuentra. “Estoy defendiendo el arco donde pasaron grandes leyendas como Ever Hugo Almeida, Ricardo Tavarelli, Gastón Olveira mismo”, aseguró.

Precisamente el uruguayo Gastón Olveira fue clave en su seguridad. “Gastón me dio mucha confianza, se fue a hablarme en mi pieza antes del debut. Me dijo que me gané el puesto y me pidió que juegue como lo venía haciendo en las prácticas”, confesó.

Por último habló de sus referentes. “Me gusta el perfil de Gastón Olveira; por su calidad y por su don de gente. Internacionalmente me gusta David Raya, del Arsenal”, cerró.