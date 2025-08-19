19 ago. 2025
Olimpia

Facundo Insfrán: “Olveira me dio mucha confianza”

Facundo Insfrán, portero debutante en Olimpia el último fin de semana ante Libetad, reveló que recibió palabras de confianza por parte del uruguayo Gastón Olveira.

Agosto 19, 2025 12:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Gyk_vCWWYAA9w9Z.jpg

Facundo Insfrán debutó a los 18 años en el pórtico de Olimpia.

@ElClubOlimpia

Facundo Insfrán, el portero de Olimpia que debutó el último fin de semana en el 0-0 del clásico blanco y negro ante Libertad con 18 años, charló en exclusiva con Fútbol a lo Grande sobre las repercusiones que tuvo su presentación.

Facundo manifestó que se sentía preparado para ese gran momento. “Se me dio la oportunidad. Sabía que algún momento me iba a llegar, por eso siempre me preparé para eso”, reflexionó.

Sobre sus características, el joven guardameta detalló: “Me considero un arquero que habla mucho, me gusta ordenar y estar atento a mis compañeros. Yo priorizo la ubicación, estar bien parado en el arco te ayuda a sacar pelotas difíciles”.

Consultado sobre la tapada más importante que hizo en su estreno, Facundo no tuvo dudas. “Todas fueron importantes, pero me quedo con la que le saqué a Tacuara”, reveló.

Sus sensaciones también fueron claras. “Sinceramente me costó asimilar, pero en el partido me fui soltando. Todo se dio bien por suerte”, subrayó.

Insfrán también le dio mérito al puesto y el club donde se encuentra. “Estoy defendiendo el arco donde pasaron grandes leyendas como Ever Hugo Almeida, Ricardo Tavarelli, Gastón Olveira mismo”, aseguró.

Precisamente el uruguayo Gastón Olveira fue clave en su seguridad. “Gastón me dio mucha confianza, se fue a hablarme en mi pieza antes del debut. Me dijo que me gané el puesto y me pidió que juegue como lo venía haciendo en las prácticas”, confesó.

Por último habló de sus referentes. “Me gusta el perfil de Gastón Olveira; por su calidad y por su don de gente. Internacionalmente me gusta David Raya, del Arsenal”, cerró.

Facundo Insfrán Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sin título.png
Olimpia
Senador se pone al día tras crítica de Nogués
Dionisio Amarilla, senador liberocartista, se puso al día con su cuota social tras ser expuesto por el presidente de Olimpia.
Agosto 11, 2025 10:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Gx7rDYPWMAAOOQe.jpg
Olimpia
Ramón y Emiliano Díaz, preocupados por el rendimiento
Ramón y Emiliano Díaz, la dupla técnica de Olimpia, manifestó su preocupación por el funcionamiento del equipo tras la derrota por goleada ante Guaraní.
Agosto 11, 2025 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
gastón olveira olimpia.jpg
Olimpia
Ramón Díaz pierde a Gastón Olveira para el clásico más añejo
Ramón Díaz, entrenador de Olimpia, introducirá cambios importantes para el juego contra Guaraní.
Agosto 07, 2025 07:59 p. m.
 · 
Redacción D10
GxwD1l5WAAA6fmG.jpeg
Olimpia
Las extraordinarias condiciones de “Claudinha”
José Lezcano, presidente del departamento de fútbol de Olimpia, ponderó las condiciones de la juvenil Claudia Martínez.
Agosto 07, 2025 12:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Gastón Olveira_42244724.jpg
Olimpia
Gastón Olveira enciende alarmas en Olimpia
El portero de Olimpia, Gastón Olveira, no terminó el entrenamiento de este miércoles y es gran duda en el equipo franejado.
Agosto 06, 2025 09:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Eber Aquino_0006869102_18564170.jpg
Olimpia
Olimpia pedirá destitución de la Comisión de Árbitros
Julio Jiménez, asesor jurídico del Olimpia, adelantó que solicitarán la destitución de la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Agosto 05, 2025 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más