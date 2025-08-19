19 ago. 2025

Facundo Insfrán

Gyk_vCWWYAA9w9Z.jpg
Olimpia
Facundo Insfrán: “Olveira me dio mucha confianza”
Facundo Insfrán, portero debutante en Olimpia el último fin de semana ante Libetad, reveló que recibió palabras de confianza por parte del uruguayo Gastón Olveira.
Agosto 19, 2025 12:51 p. m.
Redacción D10