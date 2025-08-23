23 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Éxito rotundo: Paraguay termina los Panamericanos con 23 medallas

RESUMEN. Paraguay, el país anfitrión de los Juegos Pnamericanos Junior, terminó la competencia en el decimocuarto puesto con una producción de 23 metales: 3 de oro, 6 de plata y 14 de bronce.

Agosto 23, 2025 03:23 p. m. • 
Por Redacción D10
voley de plata medallas.jpg

Fiorella Núñez y Denisse Álvarez logran el bronce en vóley playa.

Foto: Gentileza

Paraguay terminó los Juegos Panamericanos Junior en el decimocuarto lugar del medallero, con un total de 23 metales, de las cuales tres son de oro, seis de plata y catorce de bronce.

En el cierre de la participación paraguaya de este sábado se produjo la obtención de medallas de plata y bronce en la disciplina de golf, con Benjamín Fernández y Victoria Livieres sumando las últimas preseas.

La producción de los atletas nacionales es histórica, ya que superó ampliamente las expectativas fijadas al comienzo de la competencia. Las autoridades mostraron su conformidad con alcanzar las 20 medallas en la esta segunda edición, doblando a la cifra conseguida en Cali y el Valle del Cauca, en el 2021.

Sin embargo, la marca fue rebasada. Mucho tiene que ver el rendimiento de los atletas paraguayas, que tuvieron participación en 18 medallas ganadas, incluyendo los mixtos, mientras que dejando de lado este punto las guaraníes se colgaron en pecho unas 13 en total.

LÍDERES DEL MEDALLERO

Con 175 medallas, 70 de oro, Brasil llegó al fin de la penúltima jornada de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción más cerca de repetir el dominio que estableció hace 4 años en el medallero general de la primera versión del certamen que puso en marcha esta historia en la colombiana Cali.

La delegación de Estados Unidos no cree en hechos consumados y con 54 oros entre una cosecha que también tiene 43 de plata y 45 de bronce cree tener fuerza para cambiar la historia.

Colombia, que durante varias jornadas se aferró al segundo puesto, como en Cali 2021, ya se siente satisfecha con la cosecha de 48 oros si se tiene en cuenta que terminó la primera campaña con 48.

México se aferra al cuarto puesto, como terminó hace 4 años al cerrar hoy con una producción de 29 medalla de oro, 45 de plata y 55 de bronce.

A continuación aparece la delegación de Argentina, que cerró la jornada con 27-38-30.

Tras Canadá (19-21-23) y Cuba (19-13-15), la delegación de Chile también anticipa su gran desempeño con una ganancia parcial de 18 oros, 19 platas y 28 bronces.

Panamericanos Junior Paraguay Asunción 2025
Redacción D10
