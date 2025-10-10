10 oct. 2025
Juegos Panamericanos

El emotivo discurso de Camilo Pérez

Camilo Pérez, presidente del COP, dio un emotivo discurso tras la histórica confirmación de Paraguay como sede de los Panamericanos 2031.

Octubre 10, 2025 01:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Camilo Pérez Moreira - COP

Camilo Pérez López Moreira, presidente del Comité Olímpico Paraguayo.

El presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, habló, visiblemente emocionado, tras la confirmación de Paraguay como sede de los Juegos Panamericanos Absolutos del 2031, tras imponerse a Río.

“Gracias a todos los que están ahí, que hacen posible que nosotros hoy podamos estar haciendo la mejor presentación que pudimos hacer, que fueron los juegos Asunción 2025. Ahí nos conocieron mejor, conocieron a nuestra gente y nuestras ganas de trabajar”, comenzó diciendo.

“Les esperamos a todos en Asunción, a sus atletas, entrenadores. Nosotros también necesitamos capacitarnos. Vamos a encontrarnos para ser mejores dirigentes, mejorar el país y transformar la sociedad a través del deporte”, agregó.

Por su parte, César Ramírez, ministro de Deportes, agradeció el apoyo a la candidatura de Paraguay y la gestión del presidente Santiago Peña que estuvo comprometido con esta iniciativa. “Esta es una oportunidad para el deporte, para nuestro país. Demostrar al mundo que estamos preparados para grandes cosas”, cerró Ramírez.

Redacción D10
