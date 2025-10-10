Paraguay fue premiado “por el trabajo y la garra de los guaraníes”

“Paraguay ha sido premiado por el trabajo, la garra de los guaraníes, la garra de los paraguayos. Realmente, un gran motivo de orgullo”, exclamó Peña ante periodistas durante un acto en el departamento de Guaira, tras conocer la decisión tomada en Chile por la organización deportiva Panam Sports.

El mandatario declaró que sentía “una tremenda emoción” y afirmó que será “un legado” de su Gobierno para la siguiente Administración en 2031, al considerar que se trata “del evento deportivo más grande de todo el continente americano”.

Posteriormente en X, Peña destacó que “Paraguay resurge y muestra su grandeza al mundo”.

“Por primera vez en nuestra historia organizaremos esta cita continental, poniendo a Paraguay en el centro del deporte mundial. ¡El 2031 nos encontrará unidos, orgullosos y listos para mostrar al mundo la fuerza y la pasión de nuestra gente!”, agregó.

La capital de Paraguay ganó la elección para albergar la edición XXI de los Juegos Panamericanos, con 28 de los 52 votos contabilizados en un proceso realizado de forma presencial.

Asunción venció la postulación de las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Niterói.

La capital paraguaya celebró en agosto pasado los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 y fue anfitriona de los Juegos Suramericanos ASU2022.