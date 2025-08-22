Paloma García conquista la de plata

Paloma García se convirtió este viernes en la deportista encargada de superar el objetivo trazado antes de los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025 con respecto a la cosecha de medallas.

En solo dance femenino, la patinadora artística guaraní se quedó con la segunda posición, que le significó la presea de plata, en el velódromo del Comité Olímpico Paraguayo. La brasileña Lia Iwasaki se convirtió en la ganadora del oro.

Con esto, y gracias a Paloma García, la delegación paraguaya ya suma 21 medallas de las 20 que inicialmente se había trazado. Casi una hora antes, el objetivo se había cumplido con el bronce de Fiorella Núñez y Denisse Álvarez.

