Broche de oro para unos históricos Juegos Panamericanos Junior

Este sábado, en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), se llevó a cabo la ceremonia de clausura de unos históricos y excepcionales Juegos Panamericanos Junior, con un show de nuevo impecable.

El cierre se dio con el deber cumplido, ya que la delegación de deportistas y la afición local se lucieron de comienzo a fin durante las últimas dos semanas.

Los atletas nacionales rompieron todas las expectativas al acumular 23 preseas (3 de oro, 6 de plata y 14 de bronce), mientras que el público conquistó a los miles de visitantes con su enorme amabilidad, una virtud que fue resaltada por el presidente de Panam Sports, Neven Ilic. “Quiero decirle a todo el Paraguay gracias por la gran fiesta que nos han entregado”, resaltó el titular.

En tanto, Camilo Pérez, presidente del COP, se mostró orgulloso por el trabajo realizado en esta ocasión y por las conquistas de los atletas paraguayos. “Para mí es demasiada emoción esto, demasiado agradezco el esfuerzo de todos”, sentenció.