Positivo para una aventura que duró 12 años y 15 días

El presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, dijo a EFE que la aventura los mantuvo “superilusionados” desde el día uno y “supercontentos” con el desenlace final .

“Estamos supercontentos, ya que todo se desarrolló con normalidad. Y superilusionados porque trabajamos tanto tiempo para que esto ocurra”, resumió.

“Llegar a unos Juegos Panamericanos Junior fue para nosotros un proceso de doce años porque cuando iniciamos este trabajo no había nada y fuimos avanzando paso a paso”, expresó el presidente del COP.

“Hicimos los juegos suramericanos de 2022 con la Odesur (Organización Deportiva Suramericana), un evento de 14 países y 4.000 atletas. El año pasado hicimos los Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, con la idea de que la sociedad paraguaya vea que el deporte también es inclusivo”, manifestó.

“Tratamos de hacer unos juegos lo más cercanos posible a unos Juegos Panamericanos de mayores y, lógicamente, nos faltan cosas. Para estar a la altura nos faltan escenarios más grandes, que es lo que va a ser el próximo proceso. Por eso estamos presentando nuestra candidatura para los juegos de 2031”, subrayó.

Pensar en grande

“Somos conscientes que necesitamos un estadio de atletismo más grande y ya lo tenemos planificado. Tenemos planificada una nueva arena para 10.000 personas. También tenemos planificados unos polideportivos en la Secretaría Nacional de Deportes (SDN) que hay que transformarlos y agrandarlos”, explicó Pérez, quien preside el COP desde 2011.

Paraguay se ha embarcado a partir de esta experiencia en un proyecto deportivo aún más grande.

El objetivo es convertir al país en una vitrina de eventos internacionales del deporte y tornarlo un semillero de nuevas figuras.

“Tenemos ya conformada por decreto la Comisión Nacional de Megaeventos Deportivos del Paraguay, que funciona en el Comité Olímpico Paraguayo, a cargo de la Secretaría de Deportes y del propio COP. Es una institución que va a servir para todos los megaeventos deportivos.

La actividad no para

El fin de los Juegos Panamericanos Junior no supone el fin de la actividad en Paraguay

Cinco días después de la clausura, el 28 de agosto, se disputará el Mundial de Rally, que se extenderá hasta el día 31.

“El año que viene tenemos los World Skate Games, un evento supergrande con unos nueve mil competidores”, anunció.

“Así que hay mucho trabajo para el año que viene, incluso también para 2027 tendremos el Mundial Junior de Pesas. En 2028 haremos el Mundial de Ciclismo de Pista también y estamos muy cerca del Mundial de Gimnasia en 2029, para lo cual vamos a restaurar por completo el pabellón de gimnasia”, anunció.

“Todos estos son desafíos grandes que están bajo el manto de esa comisión”, concluyó.