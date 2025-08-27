27 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Pecci: “Un legado muy grande”

Víctor Pecci, director del Comité Organizador de ASU2025, en charla con FALG 1080 AM, analizó lo que dejaron los Panamericanos, que concluyeron el fin de semana.

Agosto 27, 2025 07:43 a. m. • 
Por Redacción D10
El podio. El remo destacó en la competencia continental.

“Un legado grande, concluyó con éxito en materia organizativa y deportiva, y ahora queda apuntar a lo que se viene para nuestros competidores que tuvieron una destacadísima labor”, expuso el dirigente deportivo.

Pecci además planteó acerca de lo que significó a futuro, remarcando: “La infraestructura que queda, más el enfoque de trabajo dejará un futuro más que prometedor, aquí hay un proceso que transita por un buen camino y eso se nota al momento en que nuestros atletas entran a competir”, sumando: “Pensando una década atrás, podíamos pensar que Paraguay iba solo a participar, luego ya empezamos a competir, y estamos peleando ante potencias del mundo en donde se invierten millones de dólares”.

Pecci además expuso: “Tuvimos un equipo de 3500 voluntarios, que sin ellos no se hacían los Juegos, mis respetos para todos, por la pasión y las ganas que le pusieron, sacando adelante una gran fiesta”.

