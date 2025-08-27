Pecci: “Un legado muy grande”

“Un legado grande, concluyó con éxito en materia organizativa y deportiva, y ahora queda apuntar a lo que se viene para nuestros competidores que tuvieron una destacadísima labor”, expuso el dirigente deportivo.
Pecci además planteó acerca de lo que significó a futuro, remarcando: “La infraestructura que queda, más el enfoque de trabajo dejará un futuro más que prometedor, aquí hay un proceso que transita por un buen camino y eso se nota al momento en que nuestros atletas entran a competir”, sumando: “Pensando una década atrás, podíamos pensar que Paraguay iba solo a participar, luego ya empezamos a competir, y estamos peleando ante potencias del mundo en donde se invierten millones de dólares”.
Pecci además expuso: “Tuvimos un equipo de 3500 voluntarios, que sin ellos no se hacían los Juegos, mis respetos para todos, por la pasión y las ganas que le pusieron, sacando adelante una gran fiesta”.