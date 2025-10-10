Los Juegos Panamericanos 2031 moverían unos USD 1.300.000.000

En charla para Monumental AM, Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, se refirió a lo que moverán los Juegos Panamericanos 2031: “Estimamos que estos juegos van a tener un chorreo sobre la economía superior a los USD 1.300.000.000. Nuestro país se está convirtiendo en sede de grandes eventos deportivos”.

Recordó que “los Juegos Asunción 2025 y costaron USD 70.000.000 y el chorreo sobre la economía estuvo en USD 431.000.000 (…) el Mundial de Rally, ASU2025, el Congreso FIFA, los Juegos Deportivos Nacionales que vamos a tener, los Juegos Escolares Sudamericanos van a dar al Paraguay un chorreo sobre la economía superior a los USD 600.000.000”.

“El deporte hace rato dejó de ser solo deporte, es un gran motor para nuestra economía y para la educación porque un chico que hace deportes, termina siendo un buen chico para la sociedad”, aseveró.

Con relación a la infraestructura, Camilo Pérez manifestó que tienen “varios compromisos. El más importante es la Villa Panamericana. Tenemos que construir 16 torres, 8.400 camas. Estamos ilusionados. Es un emprendimiento que estaba planeado frente a la sede de la Expo. Será un lugar espectacular”.

Explicó que “el Gobierno pondría el terreno y sería una inversión público-privada y después queda para la gente, después se vende para la gente”, para “la clase media. La idea es que tenga un entorno deportivo este complejo de apartamentos. Son 16 torres de 13 pisos. Dos de ellos van a ser apartamentos. Se van a estar financiando a 30 años, con una tasa del 6,5%”.

“Estamos hablando de un presupuesto aproximado USD 380.000.000”, aseveró. También se debe construir “un estadio cerrado para 10.000 personas” y “agrandar la pista de atletismo en aforo”.

Este jueves, Asunción fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos 2031 por sobre Río-Niterói.

