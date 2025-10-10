10 oct. 2025
Juegos Panamericanos

¡Histórico! Paraguay será sede de los Juegos Panamericanos 2031

Es completamente oficial, Asunción, Paraguay será sede de los Juegos Panamericanos de Mayores 2031, el evento deportivo más importante del continente.

Octubre 10, 2025 01:11 p. m. • 
Por Redacción D10
G26SZ-VXQAAiWpZ.jpg

Asunción será sede de los Juegos Panamericanos de Mayores 2031.

Un hecho histórico acaba de hacerse oficial en Santiago, Chile. Asunción será sede de los Juegos Panamericanos de Mayores 2031 en un hecho sin precedentes en el deporte paraguayo.

El país recibirá el evento deportivo más importante del continente en el año 2031. e hizo oficial este viernes. Asunción fue electa tras competir con Río Niterói.

Panam Sports decidió otorgar a Asunción los XXI Juegos Panamericanos 2031. Asunción, fue elegida ciudad sede de la máxima fiesta multideportiva de las Américas, los Juegos Panamericanos de mayores del año 2031 tras ganar en la votación a Río Niterói (Brasil) en la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports.

Asunción ya albergó los Juegos Odesur 2022, Panamericanos Juniors 2025 y ahora albergará los Juegos Panamericanos 2031.

Paraguay Juegos Panamericanos Asunción
Redacción D10
