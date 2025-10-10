¡Histórico! Paraguay será sede de los Juegos Panamericanos 2031

Un hecho histórico acaba de hacerse oficial en Santiago, Chile. Asunción será sede de los Juegos Panamericanos de Mayores 2031 en un hecho sin precedentes en el deporte paraguayo.

El país recibirá el evento deportivo más importante del continente en el año 2031. e hizo oficial este viernes. Asunción fue electa tras competir con Río Niterói.

Panam Sports decidió otorgar a Asunción los XXI Juegos Panamericanos 2031. Asunción, fue elegida ciudad sede de la máxima fiesta multideportiva de las Américas, los Juegos Panamericanos de mayores del año 2031 tras ganar en la votación a Río Niterói (Brasil) en la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports.

Asunción ya albergó los Juegos Odesur 2022, Panamericanos Juniors 2025 y ahora albergará los Juegos Panamericanos 2031.