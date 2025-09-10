Éxito rotundo de MAS Warriors en Panamericano de Uruguay

La delegación paraguaya de MAS Warriors destacó en el Campeonato Panamericano de Artes Marciales, MAS International, realizado el 6 de septiembre en Ciudad de la Costa (Uruguay), al obtener 36 medallas en distintas categorías.

Durante el evento, Angelike Augsten, encargada de la delegación, participó de una capacitación dirigida por el Grand Master César Ozuna, presidente y fundador de Martial Arts System, y Florencia Bareiro recibió su título de instructora en el examen de altos rangos.

Compitieron con gran éxito Angelike Augsten, Alethia Amarila, Valentina Bareiro, Zoe Fernández, Valentina Fernández, Fabricio Krauer, Milena Recalde, Rafael Servín y Nadine Torres, dejando en alto al país con su desempeño.