10 sept. 2025
Otros Deportes

Éxito rotundo de MAS Warriors en Panamericano de Uruguay

Paraguay tuvo una destacada actuación en el Panamericano de Artes Marciales al obtener 36 medallas.

Septiembre 10, 2025 12:54 p. m.
WhatsApp Image 2025-09-10 at 12.20.26.jpeg

Gran desempeño de la delegación paraguaya.

La delegación paraguaya de MAS Warriors destacó en el Campeonato Panamericano de Artes Marciales, MAS International, realizado el 6 de septiembre en Ciudad de la Costa (Uruguay), al obtener 36 medallas en distintas categorías.

Durante el evento, Angelike Augsten, encargada de la delegación, participó de una capacitación dirigida por el Grand Master César Ozuna, presidente y fundador de Martial Arts System, y Florencia Bareiro recibió su título de instructora en el examen de altos rangos.

Compitieron con gran éxito Angelike Augsten, Alethia Amarila, Valentina Bareiro, Zoe Fernández, Valentina Fernández, Fabricio Krauer, Milena Recalde, Rafael Servín y Nadine Torres, dejando en alto al país con su desempeño.

Artes Marciales Paraguay
Más contenido de esta sección
paraguay futbol de salon_62844777.jpg
Otros Deportes
La Albirroja avanza a las finales del Mundial
La Selección Paraguaya Categoría 13 años, se clasificó al cuadrangular final del Mundial de fútbol de salón que se cumple en Ceará, Brasil.
Septiembre 04, 2025 09:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Gz1XyIqX0AAUiPr.jpg
Otros Deportes
El City vende a Ederson al Fenerbahçe
El Manchester City ha llegado a un acuerdo con el Fenerbahçe para el traspaso de Ederson por 14 millones de euros.
Septiembre 02, 2025 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
kngjdfngd.jfif
Otros Deportes
Derlys Ayala, campeón sudamericano 2025
El fondista paraguayo Derlys Ramón Ayala se consagró como campeón sudamericano en la Maratón Internacional de Asunción (MIA) que se cumplió en la Costanera de Asunción.
Septiembre 01, 2025 04:11 p. m.
paraguay c13
Otros Deportes
La Albirroja se alista para el estreno en el Mundial
La Selección paraguaya categoría 13 años de fútbol de salón, debuta este lunes 1 en el Mundial de Brasil.
Agosto 31, 2025 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20250831-WA0029.jpg
Otros Deportes
Arranca el último día de competencia del Rally del Paraguay
Se puso en marcha el tercer y último día del Mundial de Rally del Paraguay con la décimo sexta prueba especial.
Agosto 31, 2025 07:48 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.47.00.jpeg
Otros Deportes
Diego Domínguez abandona la Etapa 2 del Rally del Paraguay
El piloto paraguayo Diego Domínguez se vio obligado a abandonar la Etapa 2 del Rally del Paraguay.
Agosto 30, 2025 11:07 a. m.
Carga Más