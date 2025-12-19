19 dic. 2025
Éxito en el cierre de temporada de la Asociación Shotokan S.K.I.F.

En el Arena de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) se cumplió el acto de clausura de temporada en el deporte de artes marciales.

Los marcialistas cumplieron un gran año con buenas presentaciones.

La Asociación Shotokan S.K.I.F. Paraguay realizó con gran éxito el cierre oficial de temporada, en las instalaciones del Arena de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en una jornada que reunió a referentes, instructores y practicantes de todo el país.

El evento contó con la presencia del Presidente de la Organización, Sensei Dr. Oscar Brelles Mariño, así como del Representante del Estilo Shotokan S.K.I.F. en Paraguay, Sensei Lic. David Mencia. Participaron además profesores de diversas academias del territorio nacional y alumnos provenientes de distintos puntos del país, reflejando el crecimiento y la consolidación del karate Shotokan S.K.I.F. a nivel nacional. El encuentro sirvió también como espacio de integración, evaluación y proyección de los desafíos y objetivos para el próximo período.

La Federación Internacional de Karate Shotokan (SKIF) es una organización líder a nivel mundial en artes marciales, dedicada a la enseñanza y promoción del auténtico Karate Shotokan. Fundada en 1978, SKIF ha crecido hasta contar con presencia en más de 130 países, ofreciendo inpartición de alta calidad, seminarios internacionales y competiciones de primer nivel.

Basada en los valores tradicionales del Budo —disciplina, respeto y desarrollo personal—, SKIF brinda a estudiantes de todas las edades un camino para fortalecer la mente y el cuerpo. Su misión es inspirar la excelencia, fomentar el aprendizaje permanente y fortalecer la amistad internacional a través de la práctica compartida del Karate Shotokan.

