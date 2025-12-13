El Olimpia Kings gana en la primera final

El compromiso se disputó en el Polideportivo Suma de la Conmebol que se encuentra en la ciudad de Luque y la victoria del equipo decano fue por el marcador de 91 a 72, siendo figura Rodney Mercado de Olimpia con 24 puntos anotados. Olimpia desplegó un alto nivel para sacar buena diferencia en el marcador en el primer cruce.

La segunda final se juega el sábado 13, en el mismo escenario, desde las 20:00 y luego los juegos se trasladarán a la localidad de Colonias Unidas, en el estadio Ka’a Poty, los días martes 16 y jueves 18.

En caso de requerir un quinto y último juego definitorio, el mismo se cumplirá el domingo 21 en el Polideportivo Suma de Luque, a partir de las 20:00.