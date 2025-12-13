13 dic. 2025
Otros Deportes

El Olimpia Kings gana en la primera final

El equipo de Olimpia Kings se impuso a Colonias Gold por la primera final del torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquet masculino 2025.

Diciembre 13, 2025 08:23 a. m. • 
Por Redacción D10
G77QOx0WQAAOypx.jpeg

Con fuerza. Olimpia Kings sacó ventaja ante Colonias.

El compromiso se disputó en el Polideportivo Suma de la Conmebol que se encuentra en la ciudad de Luque y la victoria del equipo decano fue por el marcador de 91 a 72, siendo figura Rodney Mercado de Olimpia con 24 puntos anotados. Olimpia desplegó un alto nivel para sacar buena diferencia en el marcador en el primer cruce.

La segunda final se juega el sábado 13, en el mismo escenario, desde las 20:00 y luego los juegos se trasladarán a la localidad de Colonias Unidas, en el estadio Ka’a Poty, los días martes 16 y jueves 18.

En caso de requerir un quinto y último juego definitorio, el mismo se cumplirá el domingo 21 en el Polideportivo Suma de Luque, a partir de las 20:00.

Otros Deportes Básquetbol Olimpia Kings
Redacción D10
