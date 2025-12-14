Carlos Cabral: “Mi gran sueño es dejar un legado”

Del 13 al 16 de noviembre se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Powerlifting en la ciudad de Corrientes, Argentina, organizado por la Federación GPA (Global Powerlifting Alliance) y contó con la participación de más de 200 atletas de todo el mundo.

En dicho campeonato, Cabral obtuvo el vicecampeonato mundial en la categoría Open (la categoría más competitiva, con edad comprendida entre 20 y 39 años) y también el vicecampeonato Mundial en la categoría Master (edad comprendida entre los 40 y 44 años).

Un par de semanas atrás también compitió en otra federación, la IPL (International Powerlifting League), donde pudo obtener el Campeonato Mundial Master, y el vicecampeonato mundial Open, logrando cerrar el año con dos competencias mundiales en dos diferentes federaciones, obteniendo en total 4 medallas, 1 de Campeón Mundial Master y 3 de vicecampeón Open. Todos dentro de la categoría de peso corporal de hasta 100 kilos.

En charla con el Diario Última Hora, Carlos Cabral dio sus sensaciones y habló de lo que fue este exigente final de año. “Tuve una sensación bastante rara tras estas competencias, fue muy diferente a todas las demás oportunidades que me tocó salir al exterior a representar al Paraguay”, comenzó diciendo y explicó el motivo: “Fue extremadamente exigente a nivel físico y mental, así como también un gran esfuerzo económico”.

“Obtener un Campeonato Mundial y tres vicecampeonatos en dos eventos fue una prueba mental muy grande y agotadora físicamente; dar el 100% en dos Mundiales y con solo quince días de diferencia entre un campeonato y otro, poder obtener esas medallas hacen que todo el esfuerzo valga la pena”, agregó.

EL FUTURO. Sobre lo que viene, Cabral aseguró que seguirá trabajando y que su gran sueño es poder dejar un legado.

“Un gran anhelo que tengo, como un gran sueño lejano, es el de poder dejar un legado, y ser recordado como un hombre que tuvo una visión y que trabajó duro para conseguir y plasmar todos los anhelos más profundos con que contaba cada latido de su corazón; ser considerado un gran patriota”, apuntó.

“El 2026 viene con expectativas de hacer que el deporte powerlifting siga creciendo y generar un impacto positivo en la nueva generación de futuros atletas que nos ven a los pioneros como embajadores y ejemplos a seguir”, cerró.

Su gran palmarés

Carlos Cabral lleva años dedicándose a este deporte y entre sus principales logros se encuentran: 5 veces campeón mundial; 1 Copa Mundial Olympia Amateur; 2 campeonatos IberoAmericano; 1 campeonato sudamericano; 1 vicecampeonato sudamericano; 1 récord IberoAmericano; 4 récords sudamericanos; 12 récords nacionales y campeón OverAll (Campeón de Campeones, El Mejor Atleta del Campeonato Mundial 2019) en Bench Press.

