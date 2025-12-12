12 dic. 2025
Otros Deportes

Cierre de temporada para Joshua

Con la última jornada de test, se dio por finalizada la temporada 2025 en la Fórmula 2.

Diciembre 12, 2025 10:51 a. m. • 
Por Redacción D10
G747TLaXsAEp-Rv.jpg

El piloto de Invicta cerró los test de post temporada.

Foto: @InvictaRacing

La temporada 2025 ya es historia para Joshua Duerksen, que este viernes cumplió con la última jornada de práctica de post temporada en la Fórmula 2, desarrollado en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi.

El paraguayo cerró una gran temporada, en la que consiguió mejorar sus registros en la categoría y dar el salto a un equipo con el que podrá pelear el campeonato en la próxima temporada.

Joshua logró dos victorias (Sprint de Melbourne y Feature de Abu Dhabi), además de 6 podios (Sprint Spielberg, Sprint y Feature Monza, Feature Bakú, Sprint de Lusail, Sprint de Abu Dhabi) lo que le permitieron alcanzar 107 unidades y ubicarse dentro del top 10 de la clasificación de pilotos.

El piloto guaraní, nominado a D10 de Oro en la categoría automovilismo y que se entregará el próximo 15 de diciembre, tendrá una merecida pausa hasta el mes de marzo cuando se reanude la temporada de la F2 en Melbourne, Australia.

Automovilismo Joshua Duerksen Fórmula 2
Redacción D10
