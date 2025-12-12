12 dic. 2025
Otros Deportes

Nadal, operado de la mano derecha por una artrosis severa

El extenista español Rafa Nadal se sometió el jueves a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa.

Diciembre 12, 2025 10:33 a. m. • 
Por Redacción D10
NADAL.jpg

Rafael Nadal, ex tenista español.

Tal y como informaron a EFE fuentes próximas al campeón de 22 Grand Slams este viernes, la intervención tuvo lugar por una “artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana”, la que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.

La operación fue realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch.

Una intervención que consistió en una “artroplastia” con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación.

Otros Deportes Rafael Nadal
Redacción D10
