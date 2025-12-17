Los Kings, a una victoria de la consagración en el Clausura

El elenco del Olimpia Kings quedó a una victoria del título, al superar al Colonias Gold, para pasar arriba en la serie por 2-1 en las finales del Clausura de la Liga Nacional de básquet.

La tercera final se jugó en el Porlideportivo Ka’a Poty de Colonia Unidas y el Franjeado triunfó por 74 a 66. Previamente Olimpia había derrotado a Colonias como local 91 a 72, mientras que los Gold consiguieron un triunfo en Luque por 71 a 63.

El cuarto juego final se cumple este jueves 18 otra vez en el Ka’a Poty desde las 20.00. Ganando el Decano se quedará con el título, mientras que si Colonias vence, habrá una quinta y última final el domingo 21 en el Polideportivo de la Conmebol en Luque desde las 20:00.