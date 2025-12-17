17 dic. 2025
Otros Deportes

Los Kings, a una victoria de la consagración en el Clausura

Olimpia Kings pasó al frente en la definición por el título en la Liga Nacional de Básquet 2025.

Diciembre 17, 2025 11:58 a. m. • 
Por Redacción D10
olimpia kings

Olimpia Kings busca el título en el básquet masculino.

Foto: Gentileza.

El elenco del Olimpia Kings quedó a una victoria del título, al superar al Colonias Gold, para pasar arriba en la serie por 2-1 en las finales del Clausura de la Liga Nacional de básquet.

La tercera final se jugó en el Porlideportivo Ka’a Poty de Colonia Unidas y el Franjeado triunfó por 74 a 66. Previamente Olimpia había derrotado a Colonias como local 91 a 72, mientras que los Gold consiguieron un triunfo en Luque por 71 a 63.

El cuarto juego final se cumple este jueves 18 otra vez en el Ka’a Poty desde las 20.00. Ganando el Decano se quedará con el título, mientras que si Colonias vence, habrá una quinta y última final el domingo 21 en el Polideportivo de la Conmebol en Luque desde las 20:00.

Olimpia Kings Colonias Gold Básquetbol
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G74v_OAWgAAtGJy.jpeg
Otros Deportes
Otra buena jornada para Duerksen
Joshua Duerksen volvió a estar arriba en el segundo día de test de post temporada de la F2.
Diciembre 11, 2025 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
olimpia kings_64602410.jfif
Otros Deportes
Arrancan las finales del Clausura 2025
Esta noche se pone en marcha la ronda de las finales en el Clausura de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera División, entre los equipos de Olimpia Kings y Colonias Gold.
Diciembre 11, 2025 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
basquet unificado 3x3_64602134.jpg
Otros Deportes
Oro y plata en el Mundial 3x3
La representación de Paraguay consiguió la medalla de oro en mujeres y plata en varones en el primer Mundial de básquet 3×3 unificado de Olimpiadas Especiales, que se disputó en San Juan, Puerto Rico.
Diciembre 11, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Inauguración de los Panamericanos Asu2025.jpeg
Otros Deportes
Asunción, ciudad candidata para organizar los JJOO de la Juventud
El Comité Olímpico Internacional (COI) designó a Asunción, Bangkok y Santiago de Chile como candidatos para organizar la competición del 2030.
Diciembre 10, 2025 04:26 p. m.
 · 
Redacción D10
G7v36F-WMAAS55K.jpeg
Otros Deportes
Gran primera jornada para Duerksen
Joshua Duerksen completó este miércoles, con un gran ritmo, la primera jornada de test de post temporada en la F2.
Diciembre 10, 2025 11:22 a. m.
 · 
Redacción D10
G7ytumgX0AA2-BW.jpeg
Otros Deportes
Duerksen ya probó su nuevo monoplaza
El piloto paraguayo Joshua Duerksen tuvo este miércoles su primer test con el monoplaza de Invicta Racing.
Diciembre 10, 2025 07:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más