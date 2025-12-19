19 dic. 2025
Nicole Martínez y Gustavo Gómez, los deportistas olímpicos del 2025

La múltiple medallista en remo y el capitán de la Albirroja fueron premiados por el Comité Olímpico Paraguayo (COP), por su gran temporada 2025.

Diciembre 19, 2025 02:46 p. m. • 
Por Redacción D10
nicole martinez .jpg

La medallista en remo, Nicole Martínez fue la mejor deportista del 2025 por el COP.

Gentileza.

El Comité Olímpico Paraguayo (COP) cumplió con la séptima edición de la “Gala Olímpica”, premiando a los deportistas y entrenadores que destacaron dentro de la temporada 2025, en ceremonia que se realizó en él Arena COP de la ciudad de Luque.

Gustavo Gómez (fútbol), capitán de la Albirroja y Nicole Martinez (remo), medalla de oro en los Panamericanos Asu2025, fueron electos como los mejores atletas olímpicos del año, tanto en masculino como en femenino.

A su vez Joshua Duerksen (Automovilismo), Gustavo Alfaro (mejor entrenador fútbol), la Selección Paraguaya (Especial por clasificación al Mundial) y Gloria González (compromiso periodístico), recibieron un reconocimiento especial por parte de la organización.

Otros premiados por su destacado año fueron: Lars Flaming (atletismo), Julio Morena (patín), Erika Alarcón (patín), selección femenina de hándbol, equipo de tenis masculino y la selección de remo femenino y Osvaldo Borchi (mejor entrenador olímpico en remo).

Comité Olímpico Paraguayo Remo Selección Paraguaya
Redacción D10
