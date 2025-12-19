Nicole Martínez y Gustavo Gómez, los deportistas olímpicos del 2025

El Comité Olímpico Paraguayo (COP) cumplió con la séptima edición de la “Gala Olímpica”, premiando a los deportistas y entrenadores que destacaron dentro de la temporada 2025, en ceremonia que se realizó en él Arena COP de la ciudad de Luque.

Gustavo Gómez (fútbol), capitán de la Albirroja y Nicole Martinez (remo), medalla de oro en los Panamericanos Asu2025, fueron electos como los mejores atletas olímpicos del año, tanto en masculino como en femenino.

A su vez Joshua Duerksen (Automovilismo), Gustavo Alfaro (mejor entrenador fútbol), la Selección Paraguaya (Especial por clasificación al Mundial) y Gloria González (compromiso periodístico), recibieron un reconocimiento especial por parte de la organización.

Otros premiados por su destacado año fueron: Lars Flaming (atletismo), Julio Morena (patín), Erika Alarcón (patín), selección femenina de hándbol, equipo de tenis masculino y la selección de remo femenino y Osvaldo Borchi (mejor entrenador olímpico en remo).