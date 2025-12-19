WRC ueno Rally del Paraguay abre nuevas oportunidades

La actividad reunió a autoridades del Gobierno Nacional, representantes del Comité Organizador y actores del sector empresarial, con el propósito de presentar los resultados históricos del Rally 2025 y las proyecciones para la próxima edición, posicionada ya como una de las plataformas de mayor alcance y prestigio del calendario deportivo internacional.

El encuentro fue encabezado por el presidente Santiago Peña; el vicepresidente Pedro Alliana; ministros y viceministros del Poder Ejecutivo; el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez; el director ejecutivo del Rally del Paraguay, César Marsal; el gobernador de Itapúa, Javier Pereira, junto con empresarios y representantes del sector privado. Durante la jornada, además de las intervenciones de las autoridades, se proyectó el video institucional “El Mejor Rally del Mundo”, se realizó el ingreso oficial del trofeo otorgado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y se presentaron los datos de impacto económico, social y mediático del Rally 2025.