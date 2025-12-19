19 dic. 2025
WRC ueno Rally del Paraguay abre nuevas oportunidades

En el marco del camino hacia la edición 2026, el equipo interinstitucional del WRC Rally del Paraguay llevó adelante, en el Salón Tiríka de Mburuvicha Róga, su primer encuentro oficial dirigido a potenciales patrocinadores nacionales.

Diciembre 19, 2025 07:24 a. m. • 
Por Redacción D10
peña rally_64727746.jpg

Anfitriones. Santiago Peña (d) y Pedro Alliana.

La actividad reunió a autoridades del Gobierno Nacional, representantes del Comité Organizador y actores del sector empresarial, con el propósito de presentar los resultados históricos del Rally 2025 y las proyecciones para la próxima edición, posicionada ya como una de las plataformas de mayor alcance y prestigio del calendario deportivo internacional.

El encuentro fue encabezado por el presidente Santiago Peña; el vicepresidente Pedro Alliana; ministros y viceministros del Poder Ejecutivo; el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez; el director ejecutivo del Rally del Paraguay, César Marsal; el gobernador de Itapúa, Javier Pereira, junto con empresarios y representantes del sector privado. Durante la jornada, además de las intervenciones de las autoridades, se proyectó el video institucional “El Mejor Rally del Mundo”, se realizó el ingreso oficial del trofeo otorgado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y se presentaron los datos de impacto económico, social y mediático del Rally 2025.

Redacción D10
G77QOx0WQAAOypx.jpeg
Otros Deportes
El Olimpia Kings gana en la primera final
El equipo de Olimpia Kings se impuso a Colonias Gold por la primera final del torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquet masculino 2025.
Diciembre 13, 2025 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
G747TLaXsAEp-Rv.jpg
Otros Deportes
Cierre de temporada para Joshua
Con la última jornada de test, se dio por finalizada la temporada 2025 en la Fórmula 2.
Diciembre 12, 2025 10:51 a. m.
 · 
Redacción D10
NADAL.jpg
Otros Deportes
Nadal, operado de la mano derecha por una artrosis severa
El extenista español Rafa Nadal se sometió el jueves a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa.
Diciembre 12, 2025 10:33 a. m.
 · 
Redacción D10
G74v_OAWgAAtGJy.jpeg
Otros Deportes
Otra buena jornada para Duerksen
Joshua Duerksen volvió a estar arriba en el segundo día de test de post temporada de la F2.
Diciembre 11, 2025 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
olimpia kings_64602410.jfif
Otros Deportes
Arrancan las finales del Clausura 2025
Esta noche se pone en marcha la ronda de las finales en el Clausura de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera División, entre los equipos de Olimpia Kings y Colonias Gold.
Diciembre 11, 2025 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
basquet unificado 3x3_64602134.jpg
Otros Deportes
Oro y plata en el Mundial 3x3
La representación de Paraguay consiguió la medalla de oro en mujeres y plata en varones en el primer Mundial de básquet 3×3 unificado de Olimpiadas Especiales, que se disputó en San Juan, Puerto Rico.
Diciembre 11, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
