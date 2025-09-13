Ever Hugo Almeida tiene el equipo confirmado

Olimpia tiene todo listo para lo que será su compromiso de este domingo desde las 15:30 ante Nacional en el estadio Arsenio Erico de barrio Obrero por la fecha 12 del torneo Clausura 2025.

Ever Hugo Almeida, adiestrador franjeado, prepara en total cinco modificaciones en el onceno inicial con respecto al equipo que jugó el fin de semana pasado en Pedro Juan Caballero ante el 2 de Mayo.

El primer cambio se da en portería. Lucas Verza ingresa por Facundo Insfrán, quien está al servicio de la Selección Paraguaya Sub 20.

En el fondo no hay novedades, es decir, será con Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero.

En el medio sector estarán Rodney Redes, Alan Ledesma, Richard Ortiz e Iván Leguizamón, mientras que en ofensiva aparecerán Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira, quien ya está totalmente recuperado de su lesión que lo alejó de las canchas por dos meses.

Para Olimpia no hay otra que ganar o ganar. El elenco franjeado viene golpeado tras la última derrota sufrida por 3-2 en Pedro Juan Caballero ante el 2 de Mayo y quiere volver a sonreír para escalar en la tabla del Clausura y también pensando en el acumulativo y en la clasificación a torneos internacionales para el próximo año. Hoy por hoy está en zona de clasificación a Copa Sudamericana.