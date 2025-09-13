13 sept. 2025
Olimpia

Ever Hugo Almeida tiene el equipo confirmado

Ever Hugo Almeida, DT de Olimpia, tiene todo listo para el partido de este domingo ante Nacional en barrio Obrero.

Septiembre 13, 2025 10:02 a. m. • 
Por Redacción D10
G0ROa4zWQAA7fu2.jpg

Ever Hugo Almeida, técnico de Olimpia.

Olimpia tiene todo listo para lo que será su compromiso de este domingo desde las 15:30 ante Nacional en el estadio Arsenio Erico de barrio Obrero por la fecha 12 del torneo Clausura 2025.

Ever Hugo Almeida, adiestrador franjeado, prepara en total cinco modificaciones en el onceno inicial con respecto al equipo que jugó el fin de semana pasado en Pedro Juan Caballero ante el 2 de Mayo.

El primer cambio se da en portería. Lucas Verza ingresa por Facundo Insfrán, quien está al servicio de la Selección Paraguaya Sub 20.

En el fondo no hay novedades, es decir, será con Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero.

En el medio sector estarán Rodney Redes, Alan Ledesma, Richard Ortiz e Iván Leguizamón, mientras que en ofensiva aparecerán Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira, quien ya está totalmente recuperado de su lesión que lo alejó de las canchas por dos meses.

Para Olimpia no hay otra que ganar o ganar. El elenco franjeado viene golpeado tras la última derrota sufrida por 3-2 en Pedro Juan Caballero ante el 2 de Mayo y quiere volver a sonreír para escalar en la tabla del Clausura y también pensando en el acumulativo y en la clasificación a torneos internacionales para el próximo año. Hoy por hoy está en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Ever Hugo Almeida Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G0BEUBKXwAA4nmT.jpeg
Olimpia
Olimpia se fortalece bajo mando de Ever
Tras sus dos últimos triunfos, uno en el Torneo Clausura y otro en la Copa Paraguay, Olimpia pretende continuar en racha en Río Parapití, donde mañana enfrentará al 2 de Mayo por la fecha 11 del campeonato (16:00).
Septiembre 06, 2025 11:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Gastón Olveira_46120224.jpg
Olimpia
Gastón Olveira resiente la lesión y vuelve a ser baja en Olimpia
El portero Gastón Olveira, que estaba para jugar la Copa Paraguay, resintió la lesión y volverá a estar alejado de los terrenos de juego por al menos dos semanas.
Septiembre 02, 2025 01:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Gy6XewNW0AAEfJY.jpeg
Olimpia
Olveira regresa al arco decano
Tras su gran triunfo frente al Sportivo Luqueño en el torneo Clausura (2-0), en Ciudad del Este, en el debut de Ever Almeida como nuevo entrenador, Olimpia cambia de chip y ya piensa en el duelo frente a Fernando de la Mora por la Copa Paraguay 2025.
Septiembre 02, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
GzocDYQXAAAcHcR.jpg
Olimpia
Richard Ortiz: “No hay que darle por muerto a Olimpia”
Richard Ortiz, capitán de Olimpia, sacó pecho luego del triunfo ante Luqueño y advirtió que no hay que descartarlo de la lucha por el título al Decano.
Agosto 31, 2025 10:03 a. m.
 · 
Redacción D10
20250831_084253.jpg
Olimpia
Ever Hugo Almeida, feliz por su debut victorioso
El entrenador Ever Hugo Almeida se mostró contento por su estreno con victoria al frente de su querido Olimpia.
Agosto 31, 2025 08:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Derlis González_55294040.jpg
Olimpia
Olimpia da a conocer parte médico de sus jugadores
Olimpia informó el parte médico de seis de sus futbolistas del plantel de Primera División.
Agosto 29, 2025 01:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más