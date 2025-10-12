12 oct. 2025
Fútbol Internacional

Lionel Messi firma otro recital

Leo Messi firmó otro recital y dirigió la victoria por 4-0 del Inter Miami en casa contra el Atlanta United con un doblete y una asistencia.

Octubre 11, 2025 11:12 p. m. • 
Por Redacción D10
G3BVXxjWAAAiB7v.jpg

Lionel Messi, figura estelar del Inter Miami.

Messi, que no forma parte de la lista de la selección argentina para los amistosos de esta fecha FIFA en Estados Unidos, alcanzó los 26 goles en lo que va de la MLS.

El delantero argentino ofreció una espectacular asistencia al español Jordi Alba, quien definió con una elegante vaselina en una semana muy emotiva, en la que anunció su adiós al fútbol.

El uruguayo Luis Suárez también vio puerta para el Inter Miami, que alcanzó al Cincinnati en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS.

El recital de Messi en el Chase Stadium de Fort Lauderdale se dio ante la mirada de varios compañeros del número 10 en la selección argentina, como Leandro Paredes o Nicolás Otamendi.

En la grada del Chase Stadium también estuvo Rodrigo De Paul, con camisa y gorro negro, que es compañero de Messi en el Inter Miami, pero que forma parte de la concentración argentina estos días.

Messi adelantó al Inter Miami con un disparo curvado de pierna zurda que entró por el segundo poste y que rompió la igualdad para los hombres de Javier Mascherano.

En el 52, Messi dio un maravilloso pase de 40 metros para Jordi Alba, que controló y superó al meta con una perfecta vaselina.

Nueve minutos después, Suárez selló el 3-0 con un potente remate de pierna derecha desde el límite del área. La guinda la puso Messi con el definitivo 4-0, su vigésima sexta diana en lo que va de la MLS.

Messi Atlanta United Inter Miami
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G27ohlMWUAAN1l_.jpg
Fútbol Internacional
‘Nacho’ Russo anota un gol en memoria de su papá
Ignacio ‘Nacho’ Russo convirtió el gol de Tigre en el empate 1-1 como visitante ante Newell’s Old Boys, apenas dos días después de la muerte de su papá, Miguel Ángel Russo.
Octubre 11, 2025 01:24 p. m.
 · 
Redacción D10
allffaro.jpg
Fútbol Internacional
Los seleccionadores mejor pagados del mundo
Gustavo Alfaro figura en el Top 10 de los técnicos de selecciones mejor pagados del mundo, según La Gazzetta dello Sport.
Octubre 10, 2025 05:24 p. m.
Bolivia
Fútbol Internacional
Robson Matheus da a Bolivia el triunfo ante la mundialista Jordania
Bolivia venció este viernes por 0-1 a Jordania, ya clasificada al Mundial 2026, con una anotación de Robson Matheus en el último minuto reglamentario del amistoso disputado en el estadio Recep Tayyip Erdoğan, de Estambul.
Octubre 10, 2025 03:46 p. m.
 · 
Redacción D10
G25k88LWAAAe9Jk.jpeg
Fútbol Internacional
Brasil golea al próximo rival de Paraguay
Brasil recuperó este viernes su autoestima tras vencer con autoridad, por 0-5, a Corea del Sur, con sendos dobletes de Estêvão, la nueva alegría nacional, y Rodrygo, y otro tanto de Vinícius, en el primer partido preparatorio de cara al Mundial de 2026.
Octubre 10, 2025 11:48 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ARG-BOCA-DEATH-WAKE
Fútbol Internacional
El mundo del fútbol llora a Miguel Russo
Un dolor continental generó la noticia del fallecimiento este miércoles del entrenador argentino de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo.
Octubre 10, 2025 08:37 a. m.
 · 
Redacción D10
20251010_071143.jpg
Fútbol Internacional
Marruecos elimina a Corea y se las verá en cuartos de final con Estados Unidos
Marruecos venció por 2-1 a Corea del Sur en el Mundial Sub-20, reafirmó su etiqueta de favorita tras superar el ‘grupo de la muerte’ y se enfrentará este domingo con Estados Unidos en cuartos de final.
Octubre 10, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más