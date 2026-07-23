“Es la obra más importante y grande de la historia del fútbol paraguayo”

El vicepresidente de Olimpia, Álvaro Bilbao, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y tocó diferentes temas, en una semana especial por el aniversario de la institución franjeada.

El directivo abordó varios temas entre lo que tiene que ver el futuro estadio ODD, que albergará uno de los encuentros de celebración de la Copa del Mundo del 2030.

Según el cronograma presentado a la FIFA, la Conmebol y la APF, la idea es llegar con el escenario terminado para el 2029, siendo una fecha tentativa para la inauguración el 25 de julio.

“Para el 2029 tenemos que tener el estadio terminado. El monto supera los 85 millones dólares, de este gigante que es la obra más importante y grande que se ha construido en el fútbol paraguayo”, expresó Bilbao sobre la obra que tendrá una capacidad para 46.000 espectadores en lo deportivo y 55.000 para eventos de otra categoría.

“No hay una fecha cierta, es lógico que se den retrasos, pero la idea sería que el 25 de julio se inaugure. Tenemos un largo tiempo para planificar, ojalá sea o estemos cerca de jugar los partidos ahí”, agregó.

El vicepresidente comentó que en la actualidad ya tienen algunos palcos que fueron pagados, así como algunos anotados en la lista de espera, aunque mencionó que sigue pendiente de lanzar una campaña para comercializar estos sitios.

Bilbao defendió la idea de construir el nuevo estadio en Para Uno, asumiendo las complejidades que tenía la obra, por lo que significa el sitio para la institución.

“Teníamos que cuidar la historia de nuestro predio de Para Uno, por lo que pasamos, como fue creciendo, por todo lo que es la tradición de que Olimpia no salga de su barrio. Para Uno es el lugar en el Mundo. Decidimos ir por el camino más difícil, pero vemos que el camino está allanado para que en el predio que hoy lleva el nombre de Manuel Ferreira, se construya el estadio más importante de la historia del fútbol paraguayo”, subrayó.