Ensayo de nivel para Olimpia

Olimpia tendrá hoy una prueba de alto vuelo en su preparación para el segundo semestre del año. Desde las 20:00, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, el equipo dirigido por Pablo Vitamina Sánchez enfrentará a Flamengo en un amistoso internacional que servirá para medir el presente del plantel franjeado ante uno de los grandes protagonistas del fútbol sudamericano.

El DT decano destacó la importancia del compromiso y aseguró que será una oportunidad para evaluar el trabajo realizado durante la pretemporada. “El partido ante Flamengo nos va a servir para ver dónde estamos parados”, manifestó Vitamina, quien considera que el duelo representa un desafío de otra magnitud por la jerarquía del rival.

Flamengo, uno de los equipos más fuertes del continente, aparece como un exigente examen para un Olimpia que viene ajustando detalles pensando en los próximos desafíos oficiales. El cuerpo técnico busca seguir encontrando funcionamiento, darle rodaje al equipo y observar el rendimiento de sus futbolistas ante una competencia de alto nivel.

En ese sentido, Sánchez también resaltó el rendimiento de una de las incorporaciones para este semestre: El delantero argentino Braian Romero. “Estoy supercontento con su nivel en la pretemporada”, expresó el DT.

Por su parte, el defensor Bryan Bentaberry dejó en claro que el plantel mantiene intacta la ambición para la segunda mitad del año. “Seguimos con los mismos pensamientos, tenemos que seguir líderes. Ese es el objetivo y seguir ganando títulos. A salir campeón y poder ganar la Sudamericana”, afirmó.

El duelo de hoy será una oportunidad para que Olimpia siga ganando ritmo y saque conclusiones antes del inicio del Clausura. Ante un rival de la talla de Flamengo, el Decano buscará comprobar su evolución y llegar de la mejor manera a los desafíos que tendrá por delante.