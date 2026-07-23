23 jul 2026
Fútbol Internacional

Colombia ya aseguró la continuidad de su seleccionador

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció este jueves la renovación del contrato al entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien continuará al frente de la selección masculina tras llevar al equipo a octavos de final del Mundial de 2026.

Julio 23, 2026 05:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo comandó la clasificación colombiana al Mundial 2024.

Foto: Gnetileza - Néstor Lorenzo

“El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026", expresó la FCF en un comunicado.

Según la Federación, el entrenador ha dirigido 51 encuentros entre partidos oficiales y amistosos, con un balance de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas.

La FCF señaló además que con la renovación “ratifica su respaldo al proceso técnico” liderado por Lorenzo, quien continuará al frente del combinado nacional de cara al nuevo ciclo mundialista y a las próximas competiciones internacionales.

Bajo la dirección de Lorenzo, Colombia alcanzó los octavos de final del Mundial de 2026, donde fue eliminada por Suiza en una definición por penaltis, tras empatar sin goles y haber terminado como líder de su grupo.

Néstor Lorenzo Colombia
Redacción D10
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