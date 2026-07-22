Olimpia ajusta piezas de cara al estreno

Olimpia se prepara para su debut en el Torneo Clausura 2026, este domingo ante Libertad en el estadio Defensores del Chaco desde las 16:00.

Pablo Vitamina Sánchez, DT del equipo franjeado, perfila el siguiente onceno para el encuentro: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera o Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Richard Sánchez; Eduardo Delmás, Braian Romero y Romeo Benítez.

Derlis González, quien hizo una buena pretemporada, estará en el banco de suplentes.

En cuanto a Iván Leguizamón, viene saliendo de una lesión y estaría disponible recién en un par de semanas.

El Decano, que también está clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana, buscará volver a ser protagonista en el Torneo Clausura tras consagrarse campeón del primer torneo del año.