16 jul 2026
Olimpia

Paolorosso sobre Kevin Amarilla: “Es un zurdo interesante y con proyección”

Elvio Paolorosso resaltó las condiciones de Kevin Amarilla, juvenil de Olimpia a prueba en Austria.

Julio 16, 2026 05:26 p. m.
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Kevin Amarilla, juvenil de Olimpia.

Kevin Amarilla, juvenil de las Divisiones Formativas de Olimpia, continúa viviendo un momento especial en su carrera. El futbolista se encuentra a prueba en el Red Bull Salzburgo de Austria desde el último sábado y permanecerá por una semana más, en una experiencia que podría abrirle las puertas al fútbol europeo.

La operación, en caso de concretarse, se estaría negociando en unos 3.500.000 de dólares por el 50% del pase del jugador, aunque el plan sería que Amarilla regrese al equipo franjeado para disputar una temporada más antes de incorporarse definitivamente al conjunto austríaco.

El Coordinador de las Juveniles de la APF, Elvio Paolorosso, resaltó las condiciones del futbolista y valoró el recorrido que tuvo en competencias internacionales. “Kevin Amarilla tuvo una buena Libertadores Sub 20 con Olimpia, pero también participó de un buen Sudamericano Sub 17, también en la Copa UEFA-Conmebol, tuvo un buen proceso en las selecciones menores. Es un zurdo interesante y con proyección”, expresó en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Paolorosso también destacó la importancia de que los jóvenes paraguayos tengan roce internacional para potenciar su crecimiento. “El roce en torneos como la Copa Libertadores y competencias en Europa y Sudamérica permite que los juveniles se vayan haciendo más jugadores”, señaló.

Amarilla, de perfil zurdo y considerado una de las promesas de la cantera olimpista, busca aprovechar esta oportunidad en uno de los clubes más reconocidos en la formación de talentos a nivel mundial.

Olimpia Elvio Paolorosso Austria
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