Juan Fernando Alfaro: “El equipo debe mantener el nivel”

El volante de Olimpia Juan Fernando Alfaro se mostró conforme con el rendimiento del equipo pese a la derrota por 4-2 frente a Flamengo en amistoso. Consideró que el encuentro dejó conclusiones positivas y aseguró que el plantel llegará en óptimas condiciones al inicio del Clausura.

Tras el compromiso, Alfaro señaló que el equipo aprovechará los últimos días de preparación para ajustar los detalles que aún restan. “A corregir lo que tengamos que corregir para el comienzo del torneo”, expresó.

El futbolista destacó además que la continuidad de la base del plantel representa una ventaja para el Decano de cara a una temporada cargada de desafíos. “Estamos bien, es la continuidad del grupo, con la misma base, es seguir por la misma línea”, manifestó.

Pensando en el debut del próximo fin de semana frente a Libertad, Alfaro transmitió tranquilidad y confianza. “Vamos a llegar al 100% para el debut ante Libertad”, afirmó, convencido de que el equipo estará listo para afrontar el primer gran compromiso del semestre.

Finalmente, el volante dejó en claro que las aspiraciones de Olimpia son máximas. “Olimpia está para todo lo que se proponga. Tenemos lindos desafíos, debemos mantener el nivel que mostramos y superarnos”, sostuvo.

Se suma César Miño

El volante ofensivo César Miño, de 19 años, cuyo contrato con Guaraní finalizó hace algunos días, se convertirá en el nuevo refuerzo del Club Olimpia para el segundo semestre del año.

Una opción más que interesante para el DT Vitamina Sánchez en la zona de ataque.