Vitamina se enfoca de lleno en Libertad

El plantel de Olimpia retomó ayer el entrenamiento luego de lo que fue la disputa del último partido de pretemporada contra Flamengo en la ciudad de Brasilia, en el que cayó por el marcador de 4-2.

El entrenador Pablo Sánchez ya se enfoca de lleno en Libertad, que será su rival en la primera jornada del Clausura 2026. La principal tarea de Vitamina radica en mejorar la línea defensiva, que mostró un flojo rendimiento en el último juego de preparación.

Las próximas tres movilizaciones del vigente campeón nacional serán a las 09:30 de la mañana. El viernes, luego de la práctica, hablará el adiestrador (11:45). El clásico blanco y negro del fútbol paraguayo se jugará el domingo, desde las 16:00, en el estadio Defensores del Chaco.

Contrato largo. El ofensivo César Miño, últimamente en Guaraní, tendrá una vinculación contractural con el Decano por las próximas 4 temporadas. La entidad de Para Uno se quedó con el 100% de sus derechos federativos y económicos. El jugador llegó como agente libre.

CIFRA. 20 partidos disputó Alan Rodríguez en el primer semestre con Olimpia (14 en el Apertura y 6 en Sudamericana).