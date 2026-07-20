Sostener el buen nivel, el objetivo de Vitamina Sánchez

El entrenador de Olimpia, Pablo Vitamina Sánchez, valoró el rendimiento de su equipo pese a la derrota 4-2 ante Flamengo en el último amistoso disputado en Brasil. El técnico franjeado resaltó la actitud y el nivel mostrado por sus dirigidos frente a un rival de gran jerarquía, en un encuentro que sirvió como preparación para el inicio del Torneo Clausura.

“Enfrentamos a un rival de mucha jerarquía, muy contento con lo que hizo el equipo, estuvimos a la altura. En líneas generales me dio gusto ver al equipo”, expresó Vitamina, quien destacó la respuesta del plantel ante una exigencia importante antes del debut oficial.

Pensando en lo que será el segundo semestre del año, el entrenador aseguró que cuenta con un plantel competitivo y con alternativas para afrontar los desafíos. “Entendemos que tenemos un buen equipo y un buen recambio. El objetivo será sostener el buen nivel que mostramos en los amistosos”, señaló.

Sánchez también transmitió confianza de cara a lo que viene y aseguró que el Decano está en el camino correcto. “Vamos por buen camino, entendemos que vamos a ser competitivos”, afirmó.

Por último, el técnico confirmó que la directiva continúa trabajando para sumar una última pieza al plantel. “Estamos en la búsqueda del lateral izquierdo”, comentó Vitamina, dejando abierta la posibilidad de una nueva incorporación para completar el equipo que buscará ser protagonista en el Clausura.