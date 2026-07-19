Sensaciones positivas en Olimpia

Eduardo Delmás aprovechó su oportunidad y dejó una de las notas más positivas de Olimpia en el amistoso frente a Flamengo. El juvenil franjeado abrió el marcador en el duelo disputado en Brasilia y, pese a la derrota por 4-2, ratificó que atraviesa un gran momento.

Olimpia comenzó el compromiso con personalidad, manejando la pelota y generando situaciones frente a uno de los equipos más poderosos del continente. Esa propuesta tuvo premio rápidamente con el tanto de Delmás, que puso en ventaja al Decano.

Aunque Flamengo terminó imponiendo su jerarquía para quedarse con el triunfo por 4-2, el amistoso dejó aspectos alentadores para el cuerpo técnico. El equipo mostró pasajes de buen fútbol, intensidad y una idea clara de juego, elementos que Sánchez buscará potenciar en la última semana de preparación antes del debut en el Clausura.

Finalizado el encuentro, Delmás valoró el rendimiento colectivo por encima del resultado y destacó las conclusiones positivas que dejó la presentación.

“Buenas sensaciones tras este último amistoso. No se nos dio el resultado, pero por momentos pudimos imponer nuestro juego y nos vamos con buenas sensaciones de acá”, dijo.

El juvenil también analizó el desarrollo del compromiso y explicó que el equipo tuvo un buen inicio antes de que el rival encontrara la igualdad. “Los primeros 15 minutos pudimos manejar el partido, luego una distracción y vino el gol de Flamengo”, señaló.

En el plano personal, Delmás aseguró que se siente cada vez más cómodo dentro del equipo y confía en seguir creciendo a lo largo del semestre. “Me siento muy bien, cada vez voy ganando mayor juego, cada vez estoy teniendo más soltura, ojalá pueda hacerlo de la mejor manera y tener un gran semestre”, aseveró.

Otro de los puntos que destacó Eduardo Delmás fue la llegada del delantero argentino Braian Romero, uno de los principales refuerzos de Olimpia para la segunda parte del año. El canterano resaltó el respaldo que recibe del experimentado atacante y se mostró ilusionado con formar una sociedad ofensiva. “Súper bien, es un gran jugador, con mucha experiencia, nos ayuda en todo sentido, siempre te apoya, te trata de dar consejos, ojalá que podamos hacer una gran dupla y estar con todo para el semestre”, finalizó.

Con el amistoso ya en el pasado, Olimpia enfoca todos sus esfuerzos en el estreno oficial del torneo Clausura. El Decano enfrentará a Libertad el próximo domingo 26 de julio, desde las 16:00, en el estadio Defensores del Chaco, con la expectativa de trasladar las buenas sensaciones mostradas por momentos ante Flamengo al inicio de la competencia oficial.