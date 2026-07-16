Flamengo vs. Olimpia: A qué hora juegan y dónde ver en vivo

Olimpia, vigente campeón del fútbol paraguayo, tendrá este viernes una prueba de alto nivel internacional cuando enfrente al Flamengo de Brasil. El amistoso servirá como una exigente medida para el Decano, que continúa con su preparación de cara a la segunda mitad de la temporada.

El partido arrancará a las 20:00, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia y lo transmitirá en vivo Unicanal (Tigo Star: Canal 8; Personal TV: Canal 17 o 2; Claro TV: Canal 2 y Copaco IPTV: 27). También lo podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM.

El equipo dirigido por Pablo Vitamina Sánchez buscará aprovechar el duelo ante uno de los grandes protagonistas del fútbol sudamericano para ajustar detalles, mantener ritmo competitivo y evaluar a sus futbolistas antes del regreso de las competencias oficiales.

Del otro lado estará un Flamengo que también utiliza este encuentro como parte de su puesta a punto durante la pausa del calendario. El conjunto brasileño tendrá en Brasilia su último amistoso antes de retomar sus compromisos oficiales del segundo semestre.