17 nov. 2025
Guaraní

Enfocado en levantar la moral

Guaraní viene registrando cuatro derrotas consecutivas que confirman una peligrosa caída libre: Dos en torneos de Primera (Cerro Porteño y Libertad) y dos en Copa Paraguay (General Caballero y Nacional), esta situación lo alejó de su segunda Copa de Todos y, además, no depende de sí mismo para consagrarse en el Clausura, quedó a un punto del Azulgrana a falta de dos fechas para su culminación.

Noviembre 17, 2025 09:30 a. m. • 
Por Redacción D10
hhh.png

En capilla. Alcides Benítez suma cuatro amarillas en el torneo y deberá cuidarse.

Foto: Prensa - Guaraní

El Legendario venía antes de este gran revés con un total de ocho partidos sin perder, siendo único puntero del torneo local y apareciendo como principal candidato a quedarse con la Copa de Todos, pero la mala racha lo está alejando de los objetivos del club.

Sin embargo, tendrá dos finales en el Clausura: En la fecha 21 ante Gral. Caballero en Mallorquín y en la última jornada ante Luqueño. El Aborigen se enfoca en estos dos juegos claves.

Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
