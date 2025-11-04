04 nov. 2025
Guaraní

Ya no depende de sí mismo el Aborigen

Guaraní cayó en el partido trascendental por la pelea del título del Clausura y dejó de depender de sí.

Noviembre 04, 2025 07:05 a. m. • 
Por Redacción D10
Se complicó. Guaraní cedió 1-0 en La Nueva Olla y el Ciclón quedó con la ventaja deportiva.

Con la derrota 1-0 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla, el Aurinegro se quedó en el segundo lugar de la tabla con 39 puntos (mismo puntaje que el Ciclón), pero actualmente la ventaja es del conjunto azulgrana.

Es decir, en el caso que culminen ambos con el mismo puntaje hasta la fecha 22, será Cerro quien reciba el trofeo de campeón. Este año se enfrentaron en 4 ocasiones: El Ciclón ganó 3 y el Aborigen uno. En el global quedó 7-4 a favor del Azulgrana.

La Copa Paraguay

Recordemos que Guaraní también es protagonista del otro torneo local: la Copa de Todos. El Legenadario juega mañana la semifinal desde las 20:00 ante el Sportivo 2 de Mayo en el estadio Luis A. Giagni en Villa Elisa.

El Aborigen busca su bicampeonato, el primero lo ganó en el 2018.

Redacción D10
