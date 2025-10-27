27 oct. 2025
Guaraní

Víctor Bernay insiste con el paso a paso

Víctor Bernay, técnico de Guaraní, no cambia de discurso en su camino rumbo al título del torneo Clausura 2025.

Octubre 27, 2025 11:57 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-26 at 19.19.00.jpeg

Víctor Bernay, técnico de Guaraní.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Guaraní superó por 3-1 a Olimpia en el clásico más añejo por la fecha 18 del torneo Clausura y extendió su ventaja al frente de la clasificación. Víctor Bernay, técnico aborigen no cambia de pensamiento.

En charla con Fútbol a lo Grande, Víctor Bernay analizó el buen rendimiento de su equipo y destacó al portero Aldo Pérez. “Aldo es un arquero con buena genética, tiene buen posicionamiento y ayer fue muy importante para nosotros”, reconoció.

Sobre lo difícil que se van tornando los partidos en el tramo final, Bernay fue categórico. “Los rivales juegan y se entregan al 100%, nosotros debemos estar preparados mentalmente para afrontar los partidos con la misma intensidad. Hablamos mucho con los jugadores, queremos que rindan al máximo y que sean sinceros con nosotros”, reveló.

Por último se refirió a su condición de favorito al título por su posición en la tabla y los últimos triunfos. “No podemos modificar el pensamiento que nos trajo hasta aquí, esto es paso a paso, sin mirar más allá”, cerró.

Víctor Bernay Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
luis martínez_63633593.jpg
Guaraní
“Preparados y mentalizados”
“Estamos trabajando con todo, pensando en lo que va a ser ese compromiso importantísimo contra Recoleta. Preparados y mentalizados para ver lo que va a ser ese juego. Tranquilo, porque hicimos un esfuerzo muy grande el otro día”, dijo Luis Martínez, futbolista de Guaraní durante la charla en zona mixta después del entrenamiento matutino.

Octubre 15, 2025 07:27 a. m.
 · 
Redacción D10
diego guarani_63617803.jpg
Guaraní
Cacavelos: “Nos anularon un gol legítimo”
Octubre 14, 2025 06:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní_63545744.jfif
Guaraní
Fernández recupera a su dupla en la ofensiva: Iván Ramírez
Fernando Fernández e Iván Ramírez suman 10 de los 33 goles convertidos por Guaraní en el Clausura 2025, y para jornada 16 se espera que hagan nuevamente dupla en la zona ofensiva.
Octubre 10, 2025 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Iván Ramírez.jfif
Guaraní
Ramírez listo para medir a Ameliano
Octubre 09, 2025 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-05 at 19.43.15.jpeg
Guaraní
Diego Fernández: “Fue muy emocionante”
Diego Fernández, jugador de Guaraní, habló para Monumental 1080AM de las sensaciones que le dejó su agónico gol ante Tembetary para que el Legendario siga líder del torneo Clausura.
Octubre 06, 2025 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-05 at 19.19.24.jpeg
Guaraní
Víctor Bernay explica su reacción en el agónico gol de Guaraní
Víctor Bernay, técnico de Guaraní, dio a conocer el motivo de su alocado festejo dirigido a un hincha aborigen que lo tuvo a maltraer durante todo el partido ante Tembetary.
Octubre 06, 2025 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más