Víctor Bernay insiste con el paso a paso

Guaraní superó por 3-1 a Olimpia en el clásico más añejo por la fecha 18 del torneo Clausura y extendió su ventaja al frente de la clasificación. Víctor Bernay, técnico aborigen no cambia de pensamiento.

En charla con Fútbol a lo Grande, Víctor Bernay analizó el buen rendimiento de su equipo y destacó al portero Aldo Pérez. “Aldo es un arquero con buena genética, tiene buen posicionamiento y ayer fue muy importante para nosotros”, reconoció.

Sobre lo difícil que se van tornando los partidos en el tramo final, Bernay fue categórico. “Los rivales juegan y se entregan al 100%, nosotros debemos estar preparados mentalmente para afrontar los partidos con la misma intensidad. Hablamos mucho con los jugadores, queremos que rindan al máximo y que sean sinceros con nosotros”, reveló.

Por último se refirió a su condición de favorito al título por su posición en la tabla y los últimos triunfos. “No podemos modificar el pensamiento que nos trajo hasta aquí, esto es paso a paso, sin mirar más allá”, cerró.