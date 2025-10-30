30 oct. 2025
Guaraní

Bernay, con todos a disposición

Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, contó algunos pormenores para lo que será el juego frente a Cerro Porteño.

Octubre 30, 2025 12:53 p. m. • 
Por Redacción D10
G4Nw7hvXcAAov09.jpeg

El Indio quiere dar un paso clave frente a Cerro.

El técnico de Guaraní, Víctor Bernay, estuvo participando de un evento organizado por el MEC y tras el mismo brindó algunas declaraciones para referirse al duelo clave frente a Cerro Porteño, marcado para el domingo a las 20.00 en Barrio Obrero.

Según el DT argentino, salvo Alexandro Maidana que fue expulsado ante Olimpia, todos los demás jugadores se encuentran a disposición para el lance que puede definir el campeonato.

“Están todos a disposición. Algunos están en evolución, nosotros somos de darle importancia a los test y a partir de ahí ver si están en condiciones de entrenar con normalidad”, expresó a Tigo Sports.

“Los hemos recuperado a todos, estamos con el trabajo de la semana y esperemos en los últimos días cerrar de la mejor manera para competir con grandeza el día domingo”, agregó.

Guaraní es el puntero del campeonato y lleva una ventaja de tres puntos sobre el Ciclón. Logrando el triunfo este domingo, daría un paso clave hacia la conquista de la estrella número 12 en el fútbol paraguayo.

Guaraní Víctor Bernay Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
cerro porteño y guarani.webp
Guaraní
La ruta de Guaraní en la recta final
Cinco fechas apasionantes le quedan al Torneo Clausura 2025 en el que se vienen partidos candentes que definirán el título.
Octubre 20, 2025 06:51 p. m.
 · 
Redacción D10
G3FqFPBXgAAzOwY.jpeg
Guaraní
El Aborigen, enfocado en el motivado Reco
Guaraní sigue en lo más alto del campeonato, por un punto ante Cerro Porteño. Pudo haber extendido su ventaja en la jornada pasada, pero no pudo con Ameliano, en Villeta, debido a que la victoria se le escapó en el último minuto de la adición.
Octubre 16, 2025 09:02 a. m.
 · 
Redacción D10
G2l025XXwAAwayS.jpg
Guaraní
Guaraní prepara la estrategia para medir a Recoleta
El líder Guaraní recibe este sábado en La Arboleda a Recoleta en un duelo clave para mantener su condición de líder del torneo Clausura.
Octubre 15, 2025 11:46 a. m.
 · 
Redacción D10
luis martínez_63633593.jpg
Guaraní
“Preparados y mentalizados”
“Estamos trabajando con todo, pensando en lo que va a ser ese compromiso importantísimo contra Recoleta. Preparados y mentalizados para ver lo que va a ser ese juego. Tranquilo, porque hicimos un esfuerzo muy grande el otro día”, dijo Luis Martínez, futbolista de Guaraní durante la charla en zona mixta después del entrenamiento matutino.

Octubre 15, 2025 07:27 a. m.
 · 
Redacción D10
diego guarani_63617803.jpg
Guaraní
Cacavelos: “Nos anularon un gol legítimo”
Octubre 14, 2025 06:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní_63545744.jfif
Guaraní
Fernández recupera a su dupla en la ofensiva: Iván Ramírez
Fernando Fernández e Iván Ramírez suman 10 de los 33 goles convertidos por Guaraní en el Clausura 2025, y para jornada 16 se espera que hagan nuevamente dupla en la zona ofensiva.
Octubre 10, 2025 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más