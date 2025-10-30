Bernay, con todos a disposición

El técnico de Guaraní, Víctor Bernay, estuvo participando de un evento organizado por el MEC y tras el mismo brindó algunas declaraciones para referirse al duelo clave frente a Cerro Porteño, marcado para el domingo a las 20.00 en Barrio Obrero.

Según el DT argentino, salvo Alexandro Maidana que fue expulsado ante Olimpia, todos los demás jugadores se encuentran a disposición para el lance que puede definir el campeonato.

“Están todos a disposición. Algunos están en evolución, nosotros somos de darle importancia a los test y a partir de ahí ver si están en condiciones de entrenar con normalidad”, expresó a Tigo Sports.

“Los hemos recuperado a todos, estamos con el trabajo de la semana y esperemos en los últimos días cerrar de la mejor manera para competir con grandeza el día domingo”, agregó.

Guaraní es el puntero del campeonato y lleva una ventaja de tres puntos sobre el Ciclón. Logrando el triunfo este domingo, daría un paso clave hacia la conquista de la estrella número 12 en el fútbol paraguayo.