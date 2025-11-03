Para Bernay ganó la eficacia

El técnico de Guaraní, Víctor Bernay, hizo crítica tras lo que fue la caída de su equipo frente a Cerro Porteño en la fecha 19 del torneo Clausura 2025. El DT Legendario afirmó que el partido tuvo pocas situaciones y la llave pasó por la eficacia azulgrana.

“Creo que nos faltó precisión en el primer tiempo, somos un equipo que valora la tenencia del balón, pero no pudimos ser certeros en los pases de filtración. En el segundo tiempo hemos mejorado, encontramos ciertos canales”, comenzó diciendo.

“Fue un partido con pocas situaciones, en donde el que era certero lo iba a ganar, ganó la eficacia del rival ante escasos remates que hubo de ambas partes hacia el arco”, expresó ante los medios.

Bernay mantiene la fe en el equipo en que pueden ser competitivos y sumar en las tres últimas fechas que quedan, además afirmó que Cerro también puede dejar puntos en el camino. Tras la caída, ahora apuntan a la semifinal de la Copa Paraguay en donde el miércoles medirán al 2 de Mayo.

