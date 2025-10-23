23 oct. 2025
Guaraní

Octavio Alfonso, figura para el pase de Guaraní a semifinales

Octavio Alfonso, autor de los dos goles que le dieron a Guaraní el pase a semifinales de la Copa Paraguay, habló de su gran momento en el Legendario.

Octubre 23, 2025 12:42 p. m. • 
Por Redacción D10
Octavio Alfonso.jpg

Octavio Alfonso, futbolista de Guaraní.

@ClubGuaraní

Guaraní superó 2-0 a River Plate en cuartos de final de la Copa Paraguay y avanzó a semifinales de la Copa de Todos con una actuación notable de Octavio Alfonso, autor de los dos goles del Indio ante el Kelito.

Consultado en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM, Alfonso confesó que recibió toda la confianza de Víctor Bernay. “Me dijo el profe (Víctor Bernay) que pruebe de media distancia por mi buena pegada”, comentó.

Sobre su buen presente, el mediocampista manifestó: “Por suerte está siendo un muy buen año, por eso estoy muy contento”.

Por último habló de su posición en el campo. “Me gusta jugar de interior o de enganche, pero siempre a disposición donde el profesor me necesite”, cerró.

Guaraní Octavio Alfonso Víctor Bernay
Redacción D10
