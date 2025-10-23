Octavio Alfonso, figura para el pase de Guaraní a semifinales

Guaraní superó 2-0 a River Plate en cuartos de final de la Copa Paraguay y avanzó a semifinales de la Copa de Todos con una actuación notable de Octavio Alfonso, autor de los dos goles del Indio ante el Kelito.

Consultado en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM, Alfonso confesó que recibió toda la confianza de Víctor Bernay. “Me dijo el profe (Víctor Bernay) que pruebe de media distancia por mi buena pegada”, comentó.

Sobre su buen presente, el mediocampista manifestó: “Por suerte está siendo un muy buen año, por eso estoy muy contento”.

Por último habló de su posición en el campo. “Me gusta jugar de interior o de enganche, pero siempre a disposición donde el profesor me necesite”, cerró.