11 nov. 2025
Guaraní

Para Luis Cacavelos, el arbitraje está compuesto por “sicarios”

Otro ex integrante de la directiva de Guaraní que declaró en contra del arbitraje es Luis Cacavelos. “¿Arbitraje? Estos son sicarios”, aseveró en contacto para Fútbol a lo Grande.

Noviembre 11, 2025 07:22 a. m. • 
Por Redacción D10
G5ZnEOqWgAEmD1-.jpeg

Polémica. El segundo gol que le anularon a Guaraní.

Calificó de “desastre” a “los sicarios que hoy manejan el fútbol. Por eso estamos como estamos, por eso tenemos un campeonato mediocre, un campeonato que no hay visos porque desde hace tiempo el mismo padre del actual presidente, mi amigo Robert Harrison, sigue con el mismo mal. Lamentablemente hoy ya son sicarios, aprendieron la lección y en conjunto van y deciden, que con toda la tecnología que tienen, tardan hasta 10 minutos para tomar una decisión poco feliz. Y hay algunos que no reciben ese control”.

Cacavelos mencionó que para el segundo tanto de Libertad hubo un empujón previo de Robert Rojas, que el VAR dejó pasar.

Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-10-26 at 19.19.00.jpeg
Guaraní
Víctor Bernay insiste con el paso a paso
Víctor Bernay, técnico de Guaraní, no cambia de discurso en su camino rumbo al título del torneo Clausura 2025.
Octubre 27, 2025 11:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Octavio Alfonso.jpg
Guaraní
Octavio Alfonso, figura para el pase de Guaraní a semifinales
Octavio Alfonso, autor de los dos goles que le dieron a Guaraní el pase a semifinales de la Copa Paraguay, habló de su gran momento en el Legendario.
Octubre 23, 2025 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní_63739413.jfif
Guaraní
La ruta de Guaraní en la recta final
Cinco fechas apasionantes le quedan al torneo Clausura 2025 y los principales protagonistas son Guaraní (36 puntos), Cerro Porteño (33), 2 de Mayo (29) y Nacional (27), que se ilusionan con quedarse con la Copa de Primera.

Octubre 21, 2025 06:47 a. m.
 · 
Redacción D10
cerro porteño y guarani.webp
Guaraní
La ruta de Guaraní en la recta final
Cinco fechas apasionantes le quedan al Torneo Clausura 2025 en el que se vienen partidos candentes que definirán el título.
Octubre 20, 2025 06:51 p. m.
 · 
Redacción D10
G3FqFPBXgAAzOwY.jpeg
Guaraní
El Aborigen, enfocado en el motivado Reco
Guaraní sigue en lo más alto del campeonato, por un punto ante Cerro Porteño. Pudo haber extendido su ventaja en la jornada pasada, pero no pudo con Ameliano, en Villeta, debido a que la victoria se le escapó en el último minuto de la adición.
Octubre 16, 2025 09:02 a. m.
 · 
Redacción D10
G2l025XXwAAwayS.jpg
Guaraní
Guaraní prepara la estrategia para medir a Recoleta
El líder Guaraní recibe este sábado en La Arboleda a Recoleta en un duelo clave para mantener su condición de líder del torneo Clausura.
Octubre 15, 2025 11:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más