España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza elevan a 39 las clasificadas
spaña, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza se sumaron a la lista de selecciones clasificadas para la fase final del Mundial y elevaron a 39 el número de participantes que formaran ya el cartel de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Estas cinco selecciones cierran el cupo de doce representantes de Europa que han logrado el acceso directo al torneo que se va a disputar el próximo verano.
Las selección clasificadas son las siguientes:
. Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.
. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.
. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
. Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.
. Oceanía: Nueva Zelanda.
+ Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo e Irak.