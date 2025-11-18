18 nov. 2025
Copa del Mundo

España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza elevan a 39 las clasificadas

spaña, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza se sumaron a la lista de selecciones clasificadas para la fase final del Mundial y elevaron a 39 el número de participantes que formaran ya el cartel de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Se están completando los cupos para el Mundial 2026.

Estas cinco selecciones cierran el cupo de doce representantes de Europa que han logrado el acceso directo al torneo que se va a disputar el próximo verano.

Las selección clasificadas son las siguientes:

. Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

. Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.

. Oceanía: Nueva Zelanda.

+ Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo e Irak.

