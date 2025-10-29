El ex directivo de Guaraní, Hugo Velázquez, habló con Radio Monumental y se refirió al partido de la fecha 20 del torneo Clausura 2025 que puede ser clave para la campaña de uno u otro equipo. El ex vice de la República espera un buen arbitraje, aunque tiró un palo para el Ciclón.

“Hasta hoy no le vi al arbitraje perjudicar a Guaraní. Espero que se mantenga, que el fútbol sea el que gane y nos olvidemos del arbitraje. Como no sigo a Cerro y veo por los medios, Cerro tiene muchas ayudas, a mí no me consta porque no sigo. Sin embargo espero un buen arbitraje”, tiró el dirigente en el programa Fútbol a lo Grande.

Según Velázquez el equipo de Guaraní tiene garra, corazón, solidaridad y ese es el camino para alcanzar la victoria frente a Cerro Porteño. Adelantó que no asistirá a La Nueva Olla, pero fue picante diciendo que hará un asado con amigos aurinegros para comenzar a festejar el triunfo y el campeonato.

