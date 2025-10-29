Guaraní inicia el juego en redes

Estos dos equipos son los principales aspirantes al título y, a falta de cinco días para el partido, el Legendario empieza a encender sus redes sociales con sus publicaciones. “Buen mediodía, estamos notable, trabajando y pensando en el domingo. Nos vemos ahí”, señala el posteo que apareció en redes sociales, dejando en claro la motivación del líder del campeonato que viene de vencer a su archirrival Olimpia por 3-1. En otra publicación también alusiva al juego clave del Clausura dice: “Listos para lo que venga”.

Por otra parte, se puede destacar la gran actuación en el campeonato de Alcides Benítez que ha demostrado sacrificio y compromiso con el equipo, firme en la marca y ágil para atacar, en su faceta de lateral o de extremo. El canterano legendario expresó su deseo de levantar el trofeo: “Queremos salir campeones porque hace mucho lo estamos buscando”. El último título de Guaraní en Primera fue en el Clausura 2016, mientras que en la Copa Paraguay se consagró en el 2018.

Por último, trascendió que el horario del choque entre azulgranas y legendarios podría sufrir modificación. Se espera definición de APF.