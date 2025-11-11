Guaraní, preocupado por el nivel del arbitraje

“Nos vemos en la obligación de alzar la voz para manifestar nuestro rechazo y preocupación por el bajo nivel, la falta de coherencia y la ausencia de criterios uniformes en el arbitraje, que en los últimos tiempos ha deteriorado el sistema competitivo”, dice una parte del comunicado aborigen.

Néstor Suárez, asesor jurídico del Legendario, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, agregó: “De ninguna manera nosotros sacamos de una situación aislada o de elementos casuales. De la serie de errores o fallas arbitrales se degrada la calidad del fútbol. En muchas ocasiones fuimos dañados”, dijo.

Cuestionó al VAR, diciendo que “la tecnología vino para ayudar y aclarar, pero las decisiones son alejadas de la realidad de lo que todos vemos”, agregando: “Son decisiones con falta de ecuanimidad”.

Manifestará esta posición este miércoles en la reunión virtual para la programación de la Fecha 21 del Torneo Clausura y también agregó que el problema del arbitraje se extiende a las divisiones formativas y a la rama femenina.