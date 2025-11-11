11 nov. 2025
Guaraní

Guaraní, preocupado por el nivel del arbitraje

El club Guaraní presentó en las últimas horas una nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) manifestando su “malestar e indignación” por el nivel del arbitraje en los últimos partidos.

Noviembre 11, 2025 04:09 p. m.
54912912366_be0dd8625c_o.jpg

Guaraní, molesto con el arbitraje de las últimas fechas.

Foto: APF.

“Nos vemos en la obligación de alzar la voz para manifestar nuestro rechazo y preocupación por el bajo nivel, la falta de coherencia y la ausencia de criterios uniformes en el arbitraje, que en los últimos tiempos ha deteriorado el sistema competitivo”, dice una parte del comunicado aborigen.

Néstor Suárez, asesor jurídico del Legendario, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, agregó: “De ninguna manera nosotros sacamos de una situación aislada o de elementos casuales. De la serie de errores o fallas arbitrales se degrada la calidad del fútbol. En muchas ocasiones fuimos dañados”, dijo.

Cuestionó al VAR, diciendo que “la tecnología vino para ayudar y aclarar, pero las decisiones son alejadas de la realidad de lo que todos vemos”, agregando: “Son decisiones con falta de ecuanimidad”.

Manifestará esta posición este miércoles en la reunión virtual para la programación de la Fecha 21 del Torneo Clausura y también agregó que el problema del arbitraje se extiende a las divisiones formativas y a la rama femenina.

G5bRbZeX0AAhhXG.jfif

Guaraní APF Árbitros
