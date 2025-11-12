Guaraní no tira la toalla

Se vienen dos últimas fechas candentes en el torneo Clausura del fútbol paraguayo. Guaraní perdió la punta y ahora deberá remar de atrás en busca de la remontada y poder quedarse con el título de campeón.

Tras una semana fatídica con tres derrotas consecutivas (vs. Cerro Porteño, vs. 2 de Mayo en Copa Paraguay y vs. Libertad), el entrenador Víctor Bernay deberá trabar en el aspecto emocional de sus jugadores para volver a la senda del triunfo.

Guaraní visitará el próximo fin de semana al ya descendido General Caballero de Juan León Mallorquín, que buscará despedirse con victoria en su último partido de local en el estadio Ka’arendy. Un rival que también es finalista de la Copa Paraguay.

El Indio precisa un tropezón de Cerro Porteño y ganar sus últimos dos partidos para consagrarse campeón. El Ciclón es líder con 40 puntos y Guaraní segundo con 39 unidades.

Las últimas dos fechas tendrá el siguiente fixture para los equipos que luchan por el título:

Guaraní: vs. General Caballero (fecha 21) y vs. Luqueño (fecha 22).

Cerro Porteño: vs. Libertad (fecha 21) y vs. Tembetary (fecha 22).