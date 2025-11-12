12 nov. 2025
Guaraní

Guaraní no tira la toalla

El Legendario ya no depende de sí mismo, pero confía en volver a recuperar la punta y consagrarse campeón del torneo Clausura.

Noviembre 12, 2025 11:33 a. m. • 
Por Redacción D10
G5V5tSpXIAASxYj.jpg

Guaraní persigue el título del torneo Clausura.

Se vienen dos últimas fechas candentes en el torneo Clausura del fútbol paraguayo. Guaraní perdió la punta y ahora deberá remar de atrás en busca de la remontada y poder quedarse con el título de campeón.

Tras una semana fatídica con tres derrotas consecutivas (vs. Cerro Porteño, vs. 2 de Mayo en Copa Paraguay y vs. Libertad), el entrenador Víctor Bernay deberá trabar en el aspecto emocional de sus jugadores para volver a la senda del triunfo.

Guaraní visitará el próximo fin de semana al ya descendido General Caballero de Juan León Mallorquín, que buscará despedirse con victoria en su último partido de local en el estadio Ka’arendy. Un rival que también es finalista de la Copa Paraguay.

El Indio precisa un tropezón de Cerro Porteño y ganar sus últimos dos partidos para consagrarse campeón. El Ciclón es líder con 40 puntos y Guaraní segundo con 39 unidades.

Las últimas dos fechas tendrá el siguiente fixture para los equipos que luchan por el título:

Guaraní: vs. General Caballero (fecha 21) y vs. Luqueño (fecha 22).

Cerro Porteño: vs. Libertad (fecha 21) y vs. Tembetary (fecha 22).

Guaraní Torneo Clausura Víctor Bernay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Hugo Velazquez_Hugo Velazquez-40_35092579.jpg
Guaraní
“Cerro tiene muchas ayudas”
Hugo Velázquez espera un buen arbitraje frente a Cerro Porteño en la fecha 20 del Clausura.
Octubre 29, 2025 12:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní_63887021.jpg
Guaraní
Guaraní inicia el juego en redes
Este domingo todas las fichas están puestas en el partido entre Cerro Porteño (36 puntos) y Guaraní (39), escolta y puntero, respectivamente. El juego está programado para las 20:00, en La Nueva Olla.
Octubre 29, 2025 08:09 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-26 at 19.19.00.jpeg
Guaraní
Víctor Bernay insiste con el paso a paso
Víctor Bernay, técnico de Guaraní, no cambia de discurso en su camino rumbo al título del torneo Clausura 2025.
Octubre 27, 2025 11:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Octavio Alfonso.jpg
Guaraní
Octavio Alfonso, figura para el pase de Guaraní a semifinales
Octavio Alfonso, autor de los dos goles que le dieron a Guaraní el pase a semifinales de la Copa Paraguay, habló de su gran momento en el Legendario.
Octubre 23, 2025 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní_63739413.jfif
Guaraní
La ruta de Guaraní en la recta final
Cinco fechas apasionantes le quedan al torneo Clausura 2025 y los principales protagonistas son Guaraní (36 puntos), Cerro Porteño (33), 2 de Mayo (29) y Nacional (27), que se ilusionan con quedarse con la Copa de Primera.

Octubre 21, 2025 06:47 a. m.
 · 
Redacción D10
cerro porteño y guarani.webp
Guaraní
La ruta de Guaraní en la recta final
Cinco fechas apasionantes le quedan al Torneo Clausura 2025 en el que se vienen partidos candentes que definirán el título.
Octubre 20, 2025 06:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más