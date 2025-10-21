21 oct. 2025
La ruta de Guaraní en la recta final

Cinco fechas apasionantes le quedan al torneo Clausura 2025 y los principales protagonistas son Guaraní (36 puntos), Cerro Porteño (33), 2 de Mayo (29) y Nacional (27), que se ilusionan con quedarse con la Copa de Primera.

Sigue sumando. Fer Fer extiende su racha goleadora con el Indio.

En el caso del puntero del campeonato, el Aborigen, en la fecha 18, deberá medir a Olimpia este domingo 25 desde las 17:30, en el Erico Galeano, en el clásico más añejo del fútbol paraguayo.

En la fecha 19 se viene el choque más esperado de este torneo. El Ciclón recibirá a Guaraní el domingo 2 de noviembre, desde las 20:00, en La Nueva Olla: duelo directo.

Mientras que en la jornada 20, el Cacique se medirá ante Libertad, en La Arboleda. En el capítulo 21, su rival será General Caballero de Juan León Mallorquín en condición de visitante y en la última fecha el equipo de Víctor Bernay será local ante el Sportivo Luqueño en cancha de Rubio Ñu.

El Legendario busca su estrella número 12 en torneos de Primera División, su última consagración fue en el Clausura 2016. Recordemos que el Clausura 2024 quedó vice y el campeón fue Olimpia.

CIFRA. 140 goles en la Primera División para Fernando La Fiera Fernández, quedó a 20 goles de Santiago Salcedo.

