EN VIVO: Habla Gustavo Alfaro

La selección Argentina de fútbol anunció este jueves la lista de jugadores convocados por el técnico Lionel Scaloni para las dos últimas jornadas de las eliminatorias suramericanas al Mundial 2026, en la que aparece el astro Lionel Messi.
El delantero del Inter Miami Leo Messi disputará su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas cuando la selección argentina se mida a la de Venezuela, el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, según confirmó el propio capitán de la Albiceleste.
El centrocampista Joelinton y el lateral Alex Sandro, lesionados, fueron excluidos de la lista de convocados de la selección brasileña que jugará contra Chile y Bolivia por las eliminatorias mundialistas, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).