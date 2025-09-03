03 sept. 2025
Eliminatorias

EN VIVO: Habla Gustavo Alfaro

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro habla en conferencia de prensa de cara al juego contra Ecuador, por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Septiembre 03, 2025 12:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

El seleccionador Gustavo Alfaro.

Foto: Gentileza - Albirroja

Este miércoles, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro brindará una conferencia de prensa de cara al compromiso frente a Ecuador, por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Eliminatorias Sudamericanas Gustavo Alfaro Paraguay Selección Paraguaya
Redacción D10
